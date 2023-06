- Magyarszerdahelyen úgy tartották, Vid-napon, június 15-én megszakad a gabona szára, akkor kezd érni - mesélte. - Az aratást Péter-Pálkor kezdték, de kedden és pénteken nem volt szabad hozzáfogni, valamint Sarlós Boldogasszony napján sem merte senki a „sórót” belevágni a gabonába. Újholdkor sem volt jó elkezdeni, sem akkor, ha halott volt a faluban. A történet szerint Péter és testvére, András halászemberek voltak, akik a Genezáreti-tónál történt csodálatos halfogás után csatlakoztak Jézushoz. Így lett Péter apostol az emberek halásza, az egyház sziklaalapja, aki rendelkezik az oldás és kötés („amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyekben is, s amit föloldasz a földön, föloldott lesz a mennyekben is”), valamint a kulcsok hatalmával (nála vannak Isten országának kulcsai). A katolikus egyház szerint Péter a pápák, a halászok és Róma védőszentje. A hagyomány szerint az első pápa. Tiszteletére viseli minden pápa a halászgyűrűt, amelyen Péter látható, amint bárkájából hálót vet ki. Védőszentjüknek tekintik a halkereskedők, hálószövők, kulcsai miatt a lakatosok, esztergályosok, kapusok, felügyelők; ezen kívül az asztalosok, kárpitosok, papírgyárosok, papírkereskedők, pénzváltók, posztósok, szappanosok, üvegesek. Lábbetegségek, veszettség, kígyómarás ellen kérik oltalmát.

Kerecsényi Edit a gépi aratást fényképezte le. Román gyártmányú, 45 lóerős UTOS traktor kévekötő aratógéppel

Forrás: Néprajzi Fotótár

Hozzátette: a balatoni halászok is védőszentjüknek tekintették Pétert. A keszthelyi halászok Péter-Pál napján nem dolgoztak, hanem kötelezően a szent Márton templomba mentek misére. A céhgyűlések ideje is Péter-Pál volt. Szigorú munkatilalom volt, aki mégis halászott, büntetést fizetett. A Duna és a Tiszai halászai is patrónusukként tisztelték Pétert.

- Az eredetileg keresztény-üldöző, majd a damaszkuszi úton megtért Pál apostolt gyakran ábrázolják együtt Péterrel - folytatta a szakember. - Az ókeresztény művészetben kedvelt motívum a törvény átadása: a trónon ülő Krisztus Péternek a kulcsokat, Pálnak az új törvényt jelentő könyvet adja át. A fazekasok, kosárfonók, köszörűsök, kötélgyártók, újságírók védőszentje, süketség, görcs, kígyómarás, ijedtség esetén kérik oltalmát; esőért, a föld termékenységéért fohászkodnak hozzá.