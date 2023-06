Tegnap a déli órákban a hazai vendégek mellett akadtak németek, hollandok és spanyolok is, az ebek mezőnyében pedig kis-, közepes és nagytermetűek egyaránt. A 30 fok körüli hőségben az árnyékos pihegéstől az önfeledt csobbanásig minden napirenden volt, az örökmozgó kutyák pedig boldogan úsztak, rohantak, kergetőztek s persze száguldottak a labdák – és olykor egymás – után.

A keszthelyi kutyáspark és piknikkert immár negyedik éve várja látogatóit, s egyre népszerűbb a hazai és a külföldi vendégek, illetve a térségben élők körében egyaránt.

Sziládi-Kovács Tibor, a kutyás strand vezetője, a kutyabarat.hu egyik alapítója felidézte, már első évükben – a Covid ellenére is – 10 ezer látogatót regisztráltak, s a hozzájuk érkezők száma évről évre nőtt, most már megközelíti a 20 ezret szezononként. Ennél sokkal többet nem is szeretne az üzemeltető csapat, mert inkább a minőségre, az élményre fókuszálnak, semmint a mennyiségre.

Szerinte népszerűségük annak is köszönhető, hogy a közös pancsolás, fürdőzés lehetősége mellett büfével, helyben kölcsönözhető könyvekkel és a félősebb ebek számára elszeparált területtel fogadják a vendégeket. A hangulat pedig mindig kiváló.

– Idén a kutyajátszóteret fejlesztettük, amely újabb elemekkel gazdagodott – mondta el Sziládi-Kovács Tibor. – A 2012-ben alakult csapatunk egyik fontos célja a kutyabarát turizmus fejlesztése, népszerűsítése, természetesen a Balatonnál is. Az utóbbi négy-öt évben áttörésről beszélhetünk, most már százezrek érkeznek ebbe a régióba, hűséges négylábú társukkal együtt. Ehhez hozzájárul a keszthelyi kutyás park és strand is, amely kiemelt attrakciónak számít.

Az is komoly visszajelzés, hogy ebben a térségben jelentősen nőtt a vendégszám, annak is köszönhetően, hogy mind több kutyás látogató érkezik ide, ami nemcsak a szálláshelyek forgalmán, hanem a vendéglők, kávézók látogatottságában is mérhető, fogalmazott a szakember.

Az egyik nyári nagyprogramjuk, a DogBeachFest idén július utolsó hétvégéjén lesz, amely szombaton és vasárnap számos lehetőséget kínál ebeknek és gazdiknak egyaránt. Ezúttal is rendeznek például kutyaszépség, kutyaúszó- és trükkversenyt, számos kiállító érkezik, s a remények szerint a megszokott fiesztahangulatban tölthetik el idejüket a látogatók, árulta el Sziládi-Kovács Tibor.