– Ahogyan Őrtilos és a horvátországi Légrád és a tágabb régiója Európát gazdagítja szépségével és az itt élők szorgalmával, úgy a Zrínyi család is két nemzetet, a horvátot és a magyart gazdagította tevékenységével – fogalmazott Navracsics Tibor. – Minden tettük túl az önös érdeken, a személyes számításon és családtörténeten is e két nemzetet, illetve ezen túl is Európát. Amit Zrínyi Miklós és családja felmutatott a történelemnek, az évszázadoknak, az jócskán túlnyúlik országhatárokon egyaránt. A Zrínyiek a térség s Közép-Európa legnevesebb és legnemesebb családjává váltak. Lehetővé vált, hogy nekik köszönhetően nemzeti kötelékek még erősebbek legyenek.

A jelenlévők végül koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.