A megnyitón Kreiner Roland termelési igazgató, vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy az Országos Erdészeti Egyesület szervezi az év erdésze versenyt évente, mely iránt nagy az érdeklődés. A Zalaerdő előzetesen minden évben válogatót tart munkatársainak, a helyi verseny nyertese képviseli az erdőgazdaságot az országos megmérettetésen.

Azt is elmondta, hogy minden erdészet a legalkalmasabb kollégákat indítja, sok a fiatal közöttük, bennük még nagyobb a versenyzési hajlam, mint az idősebbekben, és a lexikális tudásuk is frissebb. A helyi versenynek is nagy presztízse van, egyrészt szakmai elismerést jelent, másrészt a Zalaerdő díjazza a helyezetteket egyéniben és csapatban.

Az erdőgazdaság öt erdészetéből négy-négy erdész vett részt a versenyen, ők elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg. Az írásbeli kérdések mellett komplex felismerés is szerepelt a sorban, a gyakorlatban pedig választékolás, számbavétel, erdősítés, állományleírás, élőfakészlet meghatározása, térfogatbecslés és vadászati feladatok vártak a versenyzőkre. Ezek a napi munkájukat is tükrözik az erdészeknek.

Idén a helyi válogatót Jánosi Kristóf nyerte egyéniben a Lenti Erdészettől, illetve csapatban is a lentiek bizonyultak a legeredményesebbnek.

Az országos versenyt a Bakonyerdő Zrt. rendezi majd a vándorgyűlés keretében, melyet Zánkán tartanak. A Zalaerdő Zrt. erdészeinek felkészültségét mutatja, hogy jó eredményeket értek el az országos versenyen korábban, van olyan kolléga Gál Sándor személyében, aki két alkalommal is az év erdésze lett.