- Hónapok óta tanulták dolgozóink segítségével a fiatalok a verseket, énekeket, táncokat, s nagy örömmel adták elő május 19-én, pénteken a közönségnek, melynek soraiban ott ültek a hozzátartozók is - mondta portálunknak Szalainé Huber Andrea intézményvezető, aki 40 munkatársával dolgozik a gondozottak komfortosabb mindennapjaiért. Az otthonban 72 értelmi fogyatékos, látás- vagy mozgássérült embertársunk, illetve hozzátartozója kap segítséget a jobb életminőséghez. Az intézményt több zalai szervezet és vállalat is támogatja, de akad önkéntes is, aki naponta tart tornaórát a Mandulavirágban.

Az intézményt a Református Szeretetszolgálat tartja fenn, mely arra vállalkozott, hogy nappali ellátást nyújt hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére.

Pillanatkép a rendezvényről

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.