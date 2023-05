Minderről Vertetics László önkormányzati képviselő és Németh János egyesületi elnök tájékoztatta lapunkat. Elmondták: a támogatást a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség közötti együttműködés jegyében ez utóbbi szervezettől kapták, elsősorban azért, hogy a Zalalövői TK felnőtt és utánpótláskorú csapatainak hazai mérkőzésein a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség által elvárt színvonalon tudják ellátni a rendezvénybiztosítást.

- A mérkőzéseken minden esetben négy-négy fő lát el szolgálatot – mondta Németh János. – Emellett számos más sporteseményen működnek közre tagtársaink, legutóbb éppen e hét szerdáján a Tour de Hongrie kerékpáros versenyen segítettük a szervezők és a rendőrség munkáját. Az új formaruhák vásárlásához 80 ezer forintot kaptunk.

- Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesülete 2002 novemberében alakult, tagjai azóta folyamatosan jelen vannak városi rendezvényeinken, s gyakran nemcsak rendezvénybiztosítóként, hanem tevőleges közreműködőként is – egészítette ki Vertetics László. – Az egyik legaktívabb helyi civil szervezetünk, amely rendszerint a közösségi feladatokból is kiveszi részét, s az önkormányzat munkáját is segíti.