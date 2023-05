A hévízi Bibó István Gimnáziumban 49 végzős ad számot ezekben a napokban tudásáról, s hozzájuk csatlakozik jónéhány alsóbb évfolyamos diák, aki előrehozott érettségit tesz, főként idegen nyelvekből, illetve digitális kultúrából és földrajzból, mondta el lapunknak Nagy Boldizsár intézményvezető.

– Az írásbelik tapasztalatai alapvetően kedvezőek – folytatta a direktor –, diákjaink többsége arra számít, hogy legalább négyest érdemel majd dolgozataira. A matematikára mondták, hogy nehéz, de azért teljesíthető volt a feladatsor, s többen is azt jelezték: ötöst remélnek. Az angolról pedig az az általános vélekedés, hogy reális erőpróba volt, sokan idő előtt be is fejezték.

A Bibó-gimnázium többi diákjának csak hétfőn volt érettségi szünet, kedden és szerdán délutáni oktatáson vettek részt, csütörtöktől pedig helyreállt a rend, s a matúrával párhuzamosan az alsóbb évfolyamosok is már reggeltől benépesítették az intézményt, árulta el Nagy Boldizsár, hozzátéve: a pénteki német után a jövő héttől kisebb létszámú vizsgákkal folytatódik a vizsgák sora, hiszen jön például a választható informatika, biológia, földrajz, fizika, vizuális kultúra. A fiatalok június 5-én nézhetik meg a dolgozataikat, másnap pedig észrevételt tehetnek, ha annak szükségét érzik.

Ma az iskola épületéből valamivel dél után léptek ki az első érettségizők, akik mosolyogva arról beszéltek: a vizsga egészen jól sikerült, s aki készült, annak ez biztosan nem okozott megoldhatatlan feladatot.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában működő gimnáziumok közül idén a nagykanizsai Batthyány-ban 135-en, a Mezőben 87-en, a keszthelyi Vajdában 95-en, a hévízi Bibóban pedig 49-en, vagyis összesen 366-an érettségiznek, közép- és emelt szinten.

Magyar Ferenc tankerületi igazgató elmondta azt is: a fiataloknak Nagykanizsán és Keszthelyen van lehetőségük emelt szinten vizsgázni, e típusból 480-at, előrehozott matúrából pedig 340-et jegyeznek. Utóbbiak főként idegen nyelvekből, digitális kultúrából és informatikából jellemzők.

– Mindent összevetve, a négy gimnáziumban 2002 vizsga volt, illetve lesz az idei érettségi időszakában – összegzett Magyar Ferenc, kiemelve: ez idáig rendkívüli esemény sehol sem történt. – Az írásbelik május végéig tartanak, majd a szóbelik sora júniusban emelt szinten kezdődik, s ezután jönnek a középszintű érettségik.