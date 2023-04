Szombaton délután a kultúrházba várták az érdeklődőket, ahol Csrenkovicsné Balaicz Krisztina önkormányzati képviselőtől megtudtuk, hogy tavaly nagy sikere volt a hagyományteremtő céllal elindított húsvéti tojásvadászatnak, így idén is meghirdették a programot. Elmondta, hogy 34 gyermek él a faluban, akik 14 éven aluliak, elsősorban őket és szüleiket hívták meg a rendezvényre, de több nagyszülő jelezte, hogy a más településeken élő unokáik is szívesen részt vennének az eseményen. Az önkormányzat minden gyermeknek készített névre szóló húsvéti ajándékcsomagot, tele finomságokkal. A csomagokat, illetve a kultúrház udvarán elrejtett édességeket a gyerekek maguk kutatták fel a tojásvadászaton. A képviselő hozzátette, hogy ezzel is igyekeznek bővíteni a közösségi találkozások lehetőségét a településen.

Az önkormányzat támogatásával, a helyi könyvtár és Kiss Józsefné könyvtáros jóvoltából pedig tojásokat díszíthettek a programon, melyek felkerültek a tojásfára, de haza is vihették ezeket a gyerekek.

A települési könyvtár emellett napi nyitvatartással várja az olvasni vágyókat, de házhoz is viszik a könyveket igény esetén. Bár, mint azt Kiss Józsefné elmondta, a gyerekeket nehéz megszólítani, de azért próbálkoznak. Továbbá kiállításokat szervez a könyvtár, tavaly a régi időket bemutató fotótárlat nyílt, illetve kézművestermékeket láthatott közönség. A tervek szerint a helyiek kézimunkáit a továbbiakban is megmutatnák az érdeklődőknek.