Dr. Gyimesi Endre, a lap kiadásáért felelős Pannon Írók Társasága elnöke köszöntötte az résztvevőket, aki a támogatóknak is köszönetet mondott, amikor vázolta a nehéz körülmények között is napvilágot látott periodika helyzetét. A lap ugyanis a megszokott küllemtől eltérően szerényebb terjedelemben, kisebb formátumban jelent meg. A nyomda- és papírköltségek emelkedése miatt kényszerültek erre a szerkesztők, remélve, hogy átmeneti állapotról van szó. A minőségről így sem mondtak le, noha néhány rovat most kimaradt, de a szépirodalom és a helytörténet a testvétmúzsákkal együtt továbbra is megtalálható. Erről Bubits Tünde főszerkesztő szólt, amikor az első szám szerkezetébe avatta a jelen lévőket. Nagygéci Kovács József online főszerkesztő két közelgő eseményről számolt be: az Esterházy Péter születésnapja alkalmából szervezett irodalmi focitornán a Pannon Tükör csapata is szerepel, júniusban pedig Csengey Dénes eddig lappangó, Beck Zoltán és Szűcs Krisztián által megzenésített verseit adják ki lemezen.

A 2023/1. lapszám szerzői közül Molnár András történész szólt az írásáról, mely Deák Ferenc eddig ismeretlen leveleit adja közre, majd dr. Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatója mesélt Szabó Sándor festőről, aki Zalaegerszegen alkotott. Az egymondatok rovat írásait egybegyűjtő füzet tartalmába is betekinthettek az est résztvevői, sőt, két idei, készülő személyes napló is terítékre került: Cséby Géza író, műfordító és Gyimesi Endre olvasta fel a kéziratát.