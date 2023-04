Ezzel a természettudományok, a fenntartható fejlődés és a digitalizáció iránt érdeklődő fiatalokat szeretnék megszólítani, a tehetséggondozás jegyében. Az interaktív erőpróba előzetes felkészülést nem igényel, közölte az intézmény, hozzátéve: a feladatok a biológia, a természet- és környezetismeret, a környezetvédelem, az informatika és a programozás tudományterületről várhatók.

Az egész napos viadalt május 12-én, pénteken 10 órától rendezik a Georgikonon, kapcsolódva a hagyományos diáknapokhoz, valamint az első Keszthelyi Agrárturisztikai Találkozóhoz. Jelentkezni e hét pénteken 14 óráig lehet, az online adatlap kitöltésével.

A campus úgy tájékoztatott: 3-4 fős csapatokat vár, s egy intézményből akár több „egység” is jelentkezhet. A résztvevőknek különböző állomásokat kell felkeresniük a Georgikonon, ahol az agráregyetem tudományos munkásságához kapcsolódó interaktív bemutatók és gyakorlati feladatok várják őket.

A résztvevőket értékes nyeremények csábítják, s osztályoknak szóló díjakkal is készülnek a házigazdák. További információk a campus közösségi felületein olvashatók, amelyeken elérhető az a QR-kód is, amelyen keresztül jelentkezni lehet. A nevezésnek természetesen van hagyományosabb formája is: a link megtalálható a Georgikon oldalán lévő felhívásban.