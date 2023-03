A minőségi és széleskörű igényeket szem előtt tartó kulturális kínálat a Keresztury VMK összes intézményére hosszú évek óta jellemző, mondta a polgármester a szezonnyitó beharangozó tájékoztatón, de a kollektíva a járvány idején is hathatós segítséget nyújtott a város lakóinak a maszkok célba juttatásával, ami jelzi, a kultúra emberei nehéz időkben is megtalálják a feladataikat. Az elzárások idején online elérhető programokkal álltak a zalaegerszegiek rendelkezésére. A város vezetése számít a városi művelődési intézmények munkatársaira majd a LED lámpacsere program lebonyolításában is. Balaicz Zoltán reméli, április elsejétől minél többen élnek a gazdag kulturális kínálat adta élményszerzései lehetőséggel.

Flaisz Gergő bemutatta az intézményegységek tavaszi-nyári programjait, melyből kiderült, a Korona Szalon, a Keresztury és az Apáczai művelődési ház, az Art Mozi, a gébárti kézműves alkotóház, a hangverseny- és kiállítóterem a megszokott, egyedi profilba illő eseménysorral várja a közönségét, egy-egy helyszínen havonta 5-6 izgalmas rendezvényre számíthatnak a megyeszékhelyen élők. Az igazgató kiemelte a Petőfi bicentenárium előtt tisztelgő, április 28-án a Keresztury VMK-ban a közönség elé kerülő Tigris és hiéna előadást, amelyet egerszegiek hoznak létre a költő művéből. Kuriózumnak számít például április 2-án az Art Moziban látható Carmen című balettelőadás, a Pécsi Kortárs Balett produkciója, valamint a zsinagógában egész nyáron látható képzőművészeti tárlat, amely balatoni tematikájú műveket mutat be. A programokról a Keresztury VMK honlapján részletesen lehet tájékozódni.