Az önkormányzat és a Szentgyörgyvárért Egyesület közös programjára bárki jelentkezhetett azzal a feltétellel, hogy az elkészült sütemény, vagy torta valamilyen módon köthető legyen a településhez. A jelentkezők kitettek magukért, hiszen látványos és egyben finom édességek készültek. Egyikük például a híres nagy gesztenyefát és a falu nevezetes épületeit alkotta meg egy emeletes eper- és gesztenyetortán. Míg egy másik induló Sárkányölő Szent György legendáját mutatta be az őrség zöld aranya ízű tortáján. A grillázs- és lúdlábtortán a falu részletei, a templom és a címer is helyett kapott. Emellett kapros-túrós pitével, almás pitével, mézes puszedlivel és medvehagymás-burgonyás pogácsával is készültek a nevezők. A kóstolóra meghívták a település apraját-nagyját. A szervezők elárulták: győztest ezúttal nem hirdettek, hiszen sokkal fontosabb az, hogy egy ilyen kistelepülésen az összetartást erősítsék.