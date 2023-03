A kormányablakbusz az április 3-ai héttől Pacsán – bővülő kapacitással – már hetente két napon, keddenként 3 óra és csütörtökönként 2,5 óra időtartamban áll az állampolgárok rendelkezésére.

A kormányablakbuszban olyan ügyek intézésére is lehetőség nyílik, melyekre az okmányirodában eddig nem volt mód.

A tájékoztatás szerint a kormányablakbusz által nyújtott szolgáltatások mellett igénybe vehetők a közeli kormányablakok, ezek előnye, hogy az okmányirodai ügyintézéssel szemben ezekben online időpontfoglalásra is lehetőség nyílik. Pacsa vonzáskörzetében 30 kilométeren belül 5 kormányablakban fogadnak ügyfeleket: Keszthelyen, Hévízen, Zalakaroson, valamint Zalaegerszegen 2 helyszínen. Ezenfelül a félórás autóúttal elérhető Nagykanizsán is állnak rendelkezésre.

Az ügyfélszolgálat racionalizálásában a földrajzi elhelyezkedés, a közeli kormányablakok elérhetősége és a folyamatosan csökkenő ügyfélszám is szerepet játszott, továbbá a pacsai okmányiroda üzemeltetési költsége a hasonló ügyfélforgalmat bonyolító kormányablakokhoz képest rendkívül magas volt – jelezte a kormányhivatal. A lapunkhoz eljuttatott tájékoztatóban felhívják a figyelmet arra is, hogy a kormányablakokban, valamint a kormányablakbuszban elérhető ügyintézési lehetőségeken kívül érdemes élni az egyre bővülő online ügyintézéssel is.