A részletekről csütörtökön a helyszínen tartottak tájékoztatót. Dr. Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója arról számolt be, hogy a nemrég elkezdett, közel 400 millió forintba kerülő és őszig megvalósuló külső energetikai korszerűsítés után hozzáláttak a négyemeletes, a hetvenes években épült rendelőintézet részleges belső felújításához is. A beruházásban négy szinten a szakrendelők, kezelők újulnak meg: megvalósul a padozatok, a mennyezeti világító berendezések cseréje, a falfelületek javítása, festése. Az épület mind az öt szintjén korszerűsítik a vizesblokkokat, ezáltal a mozgáskorlátozottak is használni tudják majd. Ezen túlmenően fejlesztik a járóbeteg-szakellátás gép-, műszer- és eszközállományát az elavultak cseréjével, illetőleg újak beszerzésével. A várhatóan szeptemberre befejeződő modernizálás érinti a bőrgyógyászati járóbeteg-ellátást, a fizioterápiás helyiséget, az urológiai, az ortopédiai, a sebészeti, a belgyógyászat-gasztroenterológiai rendelőket, továbbá a fül-orr-gégészet audiológiai rendelőit és az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályhoz tartozó fájdalomambulanciát.

Nemzetstratégiai érdek, hogy ne betegedjünk meg, de ha ez bekövetkezik, minél hamarabbi legyen a gyógyulás, ezt segíti ez a beruházás is, fogalmazta meg Vigh László országgyűlési képviselő. Hozzátette, ezért sem lehet akadály a pénz hiánya, ha az egészségügyi intézmények korszerűsítésére szükség van.

Balaicz Zoltán polgármester annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a 175 éve működő kórház számára a jubileumot a most zajló beruházások is emlékezetessé teszik. A felújítások eredményeként a 21. századhoz méltó körülmények fogadják majd a betegeket, szögezte le.