Őry Gábor igazgató kiemelte: náluk értékrendi biztonságot kapnak a tanulók, amit a szülők is átélhetnek, megtapasztalhatnak.

– Például a családra, a gyermekek biztonságára, illetve a férfi-nő kapcsolatra vonatkozóan valljuk, megerősítjük és továbbvisszük a hagyományos, a hiten alapuló normákat – szögezte le a direktor. –Egyházi iskolaként szilárd értékrendet közvetítünk, amely eligazítja a gyerekeket az európai kultúra útján. Ez napjainkban, a hétről hétre kirobbanó molesztálási, zaklatási botrányok idején talán még inkább fontos. A mi felekezeti oktatásunk egyértelmű iránymutatást ad arra: hasonló eset nem történhet meg, s minden ilyen cselekedetet elítélünk. Mi a Tízparancsolatban lefektetett erkölcsrendet valljuk, ami meghatározta többezeréves múltunkat, s ezt szeretnénk a jövőben is fenntartani.

Őry Gábor: Ez lesz a térség egyik legmodernebb, legjobban felszerelt iskolája

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Az igazgató hangsúlyozta: természetesen fontos, hogy náluk a fiatalok olyan tudásbéli alapokat kapjanak, amelyekre támaszkodva később boldogok, sikeresek, eredményesek lehetnek, ám legalább ennyire fontos, hogy tartalmas életre készítsék fel a gyerekeket; ebben segít a „világosan felvállalt értékrend”.

Ennek jegyében az iskola tanulói és pedagógusai közös szentmiséken vesznek részt, imádkoznak étkezések előtt, s a mindennapokban is megélik, mit jelent kapcsolatban lenni Istennel, hangsúlyosan figyelve például az emberi kontaktusokra, a felebaráti szeretetre, a megbocsátásra, az irgalmasságra, az elesettek segítésére, támogatására – sorolta Őry Gábor.

A néptáncos foglalkozás kezdetén a közreműködő másodikosok, illetve a leendő elsősök és szüleik a Ranolder tornatermében

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A Ranolder-iskola egyik különlegessége a több mint 30 éves múltra visszatekintő néptáncoktatás, ezen felül emelt szintű angol és német nyelvtanítással, középiskolára felkészítő szakkörökkel, különféle sportfoglalkozásokkal várják a hozzájuk jelentkezőket.

– A következő 1-2 éven belül ez lesz a térség egyik legmodernebb, legjobban felszerelt iskolája. Az érsekségi nagyberuházás során teljesen megújul az intézmény belső tere, a Sörház területén pedig uszoda és sportcsarnok épül, amely nyitott lesz városi, térségi vagy akár országos rendezvények számára is – mondta Őry Gábor, elárulva: a beiratkozás április 20-án és 21-én lesz, de náluk előzetesen is lehet jelentkezni, vagyis a szülők már korábban is kinyilváníthatják szándékukat, hogy a Randoldert választották gyermekük tanulmányi helyszínéül.