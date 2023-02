Erről is döntött egyhangú szavazással a városi önkormányzat közgyűlése a szerdai soros ülésen. A részletekről Balaicz Zoltán polgármester számolt be a közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján. A bevezetőben említett döntés előzménye, hogy a városi tömegközlekedés kihasználtsága folyamatosan csökken, a Volánbusz vesztesége nő, amit az önkormányzat kompenzál. Ennek mértéke 2020-ban 509 millió, tavaly már 857 millió forint volt. Az utazások száma 2015-ben 10,9 millió volt, míg 2021-ben 5,9 millió. A menetrend átalakítását utasszámlálással, az igények felmérésével, lakossági fórumokkal alapozták meg, és három hónapos próbaüzem után újabb felmérés következik.

A polgármester szólt arról is, hogy a testület elfogadta város költségvetését, 57,6 milliárd forintos főösszeggel, aminek része a 366 millió forintos állami kompenzáció az energiaköltségekre. Arról is szólt, hogy az uszoda működtetéséhez megérkezett a negyedéves támogatás, 63,8 millió forint. Tartalékként 1 milliárd forintot különített el a testület, ilyen értékűre eddig nem volt példa. A helyi iparűzési adóból 5,6 milliárd forint bevételt terveztek. A költségvetés stabil, kiszámítható, és se adóemelést, se hitelfelvételt nem tartalmaz, emelte ki. A büdzsé fedezetet nyújt az energiaköltségek szociális alapú támogatására, az intézmények korlátozás nélküli működtetésére, és az 1800 önkormányzati dolgozó munkahelye is biztonságban van, sorolta.

Döntöttek arról is, hogy csatlakozva az országos LED-programhoz meghirdetik a lámpák cseréjét háztartások számára. Április elsejétől lehet két hónapon át regisztrálni internetes felületen, majd július-szeptember hónapokban osztják ki a lámpatesteket. Ezeket két évig kell használni. Később a társasházak számára is elérhető lesz a fényforrások támogatott cseréje, ez utóbbi kezdeményezéssel a városok között egyedül áll Zalaegerszeg, tette hozzá.

S ha már takarékosság: az önkormányzat költségvetéséből 350 millió forintot szánnak 2000 közterületi lámpatest lecserélésére. Hasonló összeget fordítanak a városi intézmények energiahatékonysági beruházásaira: fényforrásokat, kazánokat cserélnek, fűtést modernizálnak, és napelemek telepítését tervezik.

A közgyűlés áprilistól öt évre Tóth Renátát nevezte ki a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának, tekintettel arra, hogy Kiss Gábor nyugdíjba vonul.