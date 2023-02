A beszámolók között a polgárőrség, a turisztikai egyesület és a szobakiadók szövetsége értékelte az elmúlt esztendő munkáját, majd az szmsz módosítása során státuszokat szüntetett meg a hivatalban a grémium, amely megemelte a települési támogatások jövedelemhatárait is, hogy minél többen igénybe vehessék azokat. Ezzel a nyugdíj, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedését követte a város.

A képviselők elfogadták a kormányzati ajánlásnak megfelelően elkészült menedzsementtervben szereplő, a városi ingatlanállománnyal kapcsolatos határozatot is. Papp Gábor polgármester az ülés után elmondta: a helyhatóság felmérette azokat az épületeket, amelyek átalakításra, felújításra szorulnak, illetve az önkormányzat esetlegesen eladásra szánna.

– Azt próbáljuk meghatározni, hol tudunk a színvonalat megtartva, esetleg összevontan működtetni bizonyos intézményeket, szolgáltatásokat, s ha az eladás mellett döntünk, az abból származó bevételt hová, mire tudjuk visszaforgatni, esetleg részben más ingatlanok rekonstrukciójára – ismertette a városvezető. – Ez a téma még többször visszakerül majd a testület elé, hiszen a döntési folyamat többfordulós.

Idén akár 3-400 milliós tartalékot is képezhet Hévíz, a testületi ülésen (b-j) Kepli József János alpolgármester, Papp Gábor és dr. Tüske Róbert jegyző

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Papp Gábor lapunk kérdésére úgy fogalmazott: az önkormányzat folyamatosan vizsgálja az előrelépés lehetőségeit, aminek része az észszerű racionalizálás és takarékosság is, persze mindezt úgy, hogy a szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. A koncepció véglegesen néhány hónap múlva forr ki, hangsúlyozta a polgármester, aki szerint az ezzel kapcsolatos döntések pénzügyi eredménye idővel az energiaszámlákban is megmutatkozik majd, illetve a város tartalékai között jelenik meg. Ebből a forrásból újabb beruházásokra, akár járdák, utak felújítására is jut majd.

Papp Gábor szerint idén 3-400 milliós tartalékot képezhet Hévíz. Ehhez hozzájárulhat a város turizmusának újbóli erősödése, amit alátámasztanak a szállodákból érkező adatok is.

A képviselő-testület fenntartotta kötbérigényét a Vörösmarty utcai beruházás csúszása miatt, s felhatalmazta a polgármestert, hogy akár pert indítson a kivitelezővel szemben. Ugyanakkor a grémium – a megegyezés érdekében – úgy döntött, ha a vállalkozó hajlandó fizetni, akkor 2023. december 31-ig ezt részletekben is megteheti.