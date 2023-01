November 12-én 210 település 366 kisforgalmú postája zárt be ideiglenesen, amit a cég azzal indokolt: az országban 2596 posta üzemelt, a jogszabályi kötelezettség viszont csak 1600-at ír elő, ám az intézkedés után is több mint 2200 maradt. Simon Csilla megbízott vezérigazgató akkor azt mondta, a postára is vonatkozik a 25 százalékos kormányzati megtakarítás, ami csak spórolási intézkedésekkel biztosítható.

A Balaton fővárosában a korábbi négy kisposta közül kettőt bezárt a vállalat, aminek hírére az önkormányzat azonnal tárgyalásokat kezdett az állami részvénytársasággal, s végül elérte, hogy a Fodor utcai szolgáltatási hely a jövőben is működhessen. Ehhez a képviselő-testület évente 20,5 millió forintot biztosít.

Már az újranyitás után néhány perccel is érkeztek a postára helybéliek

Forrás: ZH

Manninger Jenő polgármester leszögezte: a város számára fontos szolgáltatásról van szó, ezért vállal a helyhatóság anyagi áldozatot. Kitért arra is, a megállapodáshoz azért volt szükség ennyi időre, mert testületi döntést kellett hozniuk, utána pedig szerződniük az MP-vel.

Ezzel a keszthelyi posták 75 százaléka a jövőben is biztosan működik. Vannak települések, ahol ennél sokkal rosszabb az arány.

Raffai-Réz Ildikó önkormányzati képviselő korábban azt mondta: többen is szorgalmazták, kérték a környéken élők közül, hogy a helyhatóság tegyen meg mindent a kisposta újranyitása érdekében, az erőfeszítéseiket pedig siker koronázta.

A helyhatóság a Csapás úti szolgáltatás további üzemeltetéséről sem mond le, de ehhez úgynevezett postapartnert kell keresnie a városnak. Vagyis, ha sikerül együttműködő vállalkozást találni a környéken, akkor egy boltban, üzletben vagy akár benzinkúton lesz lehetőség levél- és csomagfeladásra.