Mint azt Balogh László polgármester hangsúlyozta: nagy fegyvertény, hogy az elhibázott uniós szankciók miatt megemelkedett rezsiköltségek ellenére is biztosított a kanizsai uszoda nyitva tartása, mely nem csak a sportolók napi edzéseinek biztosít helyet, hanem a térség úszásoktatásában is jelentős szerepet vállal.

– Jelen körülmények között az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy az energiaválság ellenére is nyitva tarthasson az uszoda – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: igaz, hogy a most kapott kormányzati támogatás kötött felhasználású, azaz csak a létesítmény fűtésére és energiafelhasználására fordítható, ám ugyanekkora összeg fel is szabadul a város költségvetésében, ami nagyobb mozgásteret enged az önkormányzatnak. – Ez egy újabb cáfolat a helyi liberális baloldal azon állításával szemben, mely azt hangoztatja, hogy a kormány kivérezteti Nagykanizsát, hisz a járványhelyzet óta városunk több mint 2,5 milliárd forint kompenzációs, fejlesztési és rezsitámogatást kapott – mutatott rá Balogh László polgármester.