Minderről a lakhegyi Kovács Zoltán, a versenysorozat ötletadója tájékoztatta lapunkat. Kiemelte: ez már az ötödik versenyévada lesz az aktívan működő zalai önkéntes tűzoltóegyesületeknek. Az első rendezvényt május 13-án Lakhegyen tartják, majd Alsópáhok következik, ahol június 10-én rendezik meg a versenyt. Június 24-én az 1950-es megyerendezésig Zalához tartozó veszprémi Csabrendek ad helyet az újabb fordulónak, míg a miháldi záró eseményt – ahol az ünnepélyes eredményhirdetésre és a Tűzoltó Kupa átadására is sor kerül – július 15-én tartják.

Kovács Zoltán azt is elmondta: a versenysorozat nyitott, a szervező és házigazda egyesületek mellett továbbiak nevezését is várják. A jelentkező csapatok függvényében akár több kategóriában – például ifjúsági vagy női – is hirdethetnek eredményt. A Zala Tűzoltó Kupa ugyanakkor nemcsak verseny, az a szakmai tapasztalatszerzést, valamint a résztvevők közötti baráti kapcsolatok elmélyítését is elősegíti.