Legutóbb az adventi készülődésben segítettek, most pedig az alkotóház utóbbi néhány évének nagy változásait mutatják be lapozható kiadvány formájában. Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezető – aki egyben a kiadvány szerzője és szerkesztője – lapunk érdeklődésére elmondta: ez az át-fogó áttekintés szintén a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően valósult meg. Hozzátet-te, örömmel elevenítették fel az elmúlt négy esztendőt, ami alatt látványos változáson ment át a ház. Nemcsak bővült, hanem kívül-belül teljesen megújult. „A Gébárti Kézművesek Háza 1982-től váro-si fenntartásban működik a mindenkori városi művelődési központ intézményegységeként. Létrejöt-tét az akkori városvezetésnek és a Zala Megyei Népművészeti Egyesületnek köszönheti, mely szer-vezet tevékenységének azóta is helyszíne” – olvasható a bevezetőben, majd a továbbiakban nyomon követhetjük az önkéntes munkák sorát, valamint az állami, önkormányzati támogatásoknak köszön-hetően a házat megóvó tetőzetnek és nyílászáróknak a cseréjét, illetve a régi házrész villamosveze-tékeinek és világításának modernizálását. A ház történetének kiemelkedő állomása 2019. augusztusa volt, amikor átadták az új épületszárnyat.

Nyílászárók cseréje után