A két, szombathelyi közgyűlés közötti beszámolóban szerepelt: Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) január 19-én Győrszentivánon részt vett egy egyeztetésen az akkumulátorgyárral kapcsolódóan. Vita bontakozott ki a csütörtöki közgyűlésen annak kapcsán: korábban Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) azért kérte-e számon a baloldali városvezetést, mert nem tárgyaltak egy lehetséges befektetővel, amelyik akkumulátorgyárat tervez Magyarországon létesíteni.

Illés Károly ismét leszögezte: azért szólalt meg az ügyben, mert olyan információk jutottak el hozzá, hogy a városvezetés nem reagál a HIPA megkereséseire. Nem beszélt akkumulátorgyárról.

Németh Ákos zöld tanácsnok (ÉSZ) most határozati javaslatot fogalmazott meg, ami szerint a közgyűlés utólagosan is támogatja a városvezetés azon döntését, ami 2022-ben az akkumulátoriparhoz kapcsolódó szombathelyi beruházási szándék visszautasítását eredményezte. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szombathelyiek egészségére és környezetének megóvása érdekében továbbra is a fenti álláspontot képviselje.

Nemény András polgármester (ÉSZ) hangsúlyozta: amíg ez a városvezetés van, Szombathelyen nem lesz akkumulátorgyár. Végül a közgyűlés 13 egyhangú igen szavazattal támogatta Németh Ákos határozati javaslatát. A Fidesz-KDNP frakció tagjai nem nyomtak gombot.