ZALAEGERSZEGI HÍREK

Kezdődik a karácsonyfák begyűjtése Zalaegerszegen

A karácsonyi ünnepkör elteltével sok más településhez hasonlóan január 6-án, vízkeresztkor elkezdik Zalaegerszegen is a fenyőfák begyűjtését- írja a zaol.hu. A város területén a munkálatokat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi, mellettük a Zala-Müllex Kft. is részt vesz a kidobott fák összegyűjtésében. A társaság tájékoztatása szerint folyamatos az elszállítás, a jövő hét első felében a lakótelepeken, míg a második felében a családi házas övezetekben gyűjtik össze a fenyőfákat. A társasházaknál a hulladékgyűjtő edény mellé, míg a családi házas területeken az ingatlan előtt lévő, útpadka melletti közterületen kell elhelyezni azokat.

Elkapták a román bűnbandát, amely betört az egerszegi műszaki áruházba

Román betörő bandát fogtak el nemzetközi rendőri akció eredményeként. Az ügy részleteiről a megyei rendőr-főkapitányságon Zalaegerszegen tartottak tájékoztatót – írja a zaol.hu. A nyomozás azt követően indult, hogy 2021. október elsejére virradóan kettő óra tájt a zalaegerszegi MediaMarkt áruházból 38 millió forint értékű műszaki cikket, okostelefonokat, laptopot, táblagépeket és más elektronikai készülékeket loptak el a betörők, akik az épület hátsó falát áttörve jutottak be az áruház raktárába. Azt már a nemzetközi rendőri együttműködés tárta fel, hogy a négy férfi feltehetően hasonló falbontásos módszerrel követett el bűncselekményeket műszaki áruházaknál Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Csehországban, Romániában és Spanyolországban. Hazánkban egy alkalommal “dolgoztak”, Zalaegerszegen.

Január 22-ig bárki megcsodálhatja Csácsbozsokon a templomi betlehemet

A csácsbozsoki templomban hosszú ideje hagyomány a betlehemállítás, 2020 decemberétől azonban egy különleges, megújult betlehemi sarok fogadja a híveket. 2021 karácsonyára tovább bővült a betlehem, 2022-ben pedig kuriózum lett a környéken a kibővült és magasabbra is helyezett látnivaló, mely január 22-ig tekinthető meg a csácsbozsoki Szent Sebestyén-plébániatemplomban – olvasható a Zalai Hírlapban. Az ötlet egyik gazdája Csácsbozsok és fíliái plébánosa, Furján Gellért atya, aki 2011-es érkezése óta számtalan kreatív gondolattal gazdagította az egyházközséget, s szervezett a gyermekek és felnőttek számára tartalmas lelki programokat. Egy ilyen kapcsán vetődött fel a betlehem kibővítésének ötlete.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Változatos kiállítások a Hevesi-iskola galériájában

A Hevesi-iskola galériává alakított nagy aulájában 1990 óta rendezik meg a havonta cserélődő kiállításokat. Az idén Lengyák István kivételes repertoárt állított össze az iskola pedagógusainak segítségével azért, hogy felkeltsék a tanulók és látogatók érdeklődését a művészetek, elsősorban a képzőművészet iránt – olvasható a Zalai Hírlapban. E célok elérése érdekében az intézményben az elmúlt 32 évben több mint 320 tárlatot rendeztek festészeti, grafikai, szobrászati, fotóművészeti, kerámia, történelmi, iparművészeti, valamint a népművészet különböző ágainak témakörében, mintegy 400 alkotó közreműködésével. Zenés irodalmi megnyitóikat mindig szerdán tartják, a diákoknak szólót 14.30, míg a felnőtt közönségnek 18 órakor.

Bor- és pálinkamustra is lesz a kanizsai kertbarátoknál

A Dr. Kotnyek István Kertbarát Kör elnöksége nemrégiben a miklósfai városrész Mindenki Házában tartotta évadzáró ülését, melyen az évértékelésen túl az idei terveket is csokorba kötötték – tájékoztat a Zalai Hírlap. Németh József, a szervezet elnöke elmondta: február 24-én hagyományosan közgyűléssel nyitnak, amelyen a várható tagdíjemelésről döntenek. Március 10-én pálinkaversenyt tartanak, majd egyelőre még nem meghatározott időpontban borkóstolóra várják tagjaikat és az érdeklődőket.

Futással zárta a 2022-es évet a Kanizsai Futóklub

Nevéhez méltó módon futással zárta az évet a Kanizsai Futóklub – tájékoztat a zaol.hu. A Csónakázó-tóhoz várták a sportolókat egy körre az elmúlt év utolsó napján. Az értékelőn elhangzott: kilométergyűjtő futást rendeztek tavaly januárban a Csónakázó-tónál és áprilisban a kihívás napján a Mindenki Sportpályáján, ősszel pedig, míg Lubics Szilvia a Moab240 állóképességi versenyen futott az USA-ban, a tagok a sportpályán gyűjtötték a támogató kilométereinket. Segítséget nyújtottak még a húsvéti Nyúlcipő jótékonysági futáson, továbbá a Kanizsai Kutyás Szabadidő és Sportegyesület és a Zalakarosi Futrinkák versenyén is. Céljuk volt és lesz, hogy jó kapcsolatot ápoljanak más egyesületekkel, és közösen teremtsenek értékeket. Mint elhangzott, továbbra is lesznek pálya- és teremedzések, illetve színes, élményekben gazdag programokkal is készülnek az évre. További jó hír a futás szerelmeseinek, hogy április 29-én megrendezik Kanizsa-Karos Félmaratont.

KESZTHELYI HÍREK

Sikeres évet zárt a keszthelyi rendőrség

Számos eredményt ért el a Keszthelyi Rendőrkapitányság 2022-ben. Több területen javultak a számok, ezt 2023-ban is szeretnék tartani és tovább javítani. Pozitív volt a közös munka a polgárőrökkel is, akikkel több közös akciót hajtottak végre. Ez az együttműködés is folytatódik ez évben. A keszthelyi körzetben 2022-ben nem történt vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, mint rablás, zsarolás vagy kifosztás. Nem nőtt a közterületi bűncselekmények száma sem. A nyári turisztikai szezon tavaly is kiemelt időszak volt a rendőrség életében. Fokozottabb rendőri jelenlétet igényeltek a különböző fesztiválok, rendezvények. Ennek is köszönhető, hogy az egyik legsikeresebb nyarat zárták a helyi egyenruhások, az utazó bűnözés megszűnt a térségben.

Száz modellel bővült a Hintómúzeum kiállítása

Száz modellel bővült a Hintómúzeum tárlata, amit Varga Ernő modellkészítő ajánlotta fel a Helikon Kastélymúzeumnak. A kiállítás már látható, állandó tárlat lesz a múzeumban. A gyűjteménnyel a felnőttek mellett a fiataloknak is szeretnének kedveskedni az intézmény munkatársai. A modellkészítő nyugdíjas éveiben alkotta meg ezeket a méretarányos járműveket. Sorra járta a múzeumokat, melyekben hintókat nézhetett meg.

Petőfit ünneplik Alsópáhokon

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából túrát szervez az alsópáhoki önkéntes tűzoltó egyesület január 7-én, szombaton 9 órától Szendrey Júlia keszthelyi szülőházához. A 15 kilométeres barangolás az alsópáhoki művelődési ház elől indul, s a résztvevők oda is érkeznek vissza – tájékoztat a Zalai Hírlap.