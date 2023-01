Vasárnap 17 zalai, főleg zalaegerszegi kiállító állt a fiatal párok és a leendő örömszülők rendelkezésére, tudtuk meg Székedli Bertoldtól, a várkastélyt üzemeltető vállalkozás vezetőjétől. Azt is elmondta, hogy 2023-ban már csak két szabad hétvége maradt a kastély eseményei közt, tehát érdemes időben nekikezdeni a szervezésnek, ha valaki a romantikus reneszánsz falak között szeretné kimondani a boldogító igent. Ottjártunkkor Tóth Katalin rendezvényszervező, ruhakészítő standjánál találkoztunk a helybéli Balogh Dáviddal és a misefai Hovorka Zsófiával, akik még a tervezés elején tartanak.

A pár fantáziáját a kiállításon menyasszonyi ruhákkal jelentkező standon válogatva a csipkés könnyed változat ragadta meg, mivel, bár konkrét időpont még nincs kitűzve, nyár végi vagy ősz eleji esküvőt és lakodalmat terveznek. Akár az egervári kastély is szóba jöhet, Dávid idevalósi, bár már nem a községben él. Dávid tejkaramell színű öltönyt képzel el magának, a leggyakoribb kék vőlegény öltözet helyett. Tóth Katalin elmondta, az ara ruhája mellett a menyecske ruhára is számtalan ötlete van, kettő rendhagyót láthattunk is. Mostanában kedveltek a magyaros díszítő motívumok és szabásminták, mondja a tervező és nemcsak a piros szín hódít, a maximum térdig érő hossz azonban tartja magát. Az örömanyák leginkább a kék árnyalatait részesítik előnyben, a szakember arra int, hogy jó minőségű anyagból készüljön az ünnepi öltözet, a magyar termékek ezesetben tapasztalatai szerint megbízhatóak.

A jegygyűrűk széles választékával érkezett Böjte Sándor Zalaegerszegről, tőle megtudtuk, hogy ami a divatot illeti, fehérarany mellett a rosé szín dominál, a feleség gyűrűjébe gyakran kérnek köveket is és mintázatba csíkok is kerülhetnek. A kiállítók között tájékozódott Vörös Dániel is, aki január elsején kérte meg Komády Ramóna kezét, ők a szüleikkel együtt nézelődtek a ruhákon kívül helyszíneket, meghívókat, ültetőkártyákat, műsorokat, zenei kollekciókat, fotózási lehetőségeket, dekorációkat, programszervezők, azaz vőfélyek szolgáltatásait bemutató vállalkozások standjai között.