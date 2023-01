A hagyományőrző programot az elnök, Galambos István birtokán tartották, ahol a gazda elmondta: rengeteg idő, energia és munka szükségeltetik ahhoz, mire a szőlőből bor lesz. Ezért, ha koccintani akarunk az itallal, akkor foglalkoznunk kell a növénnyel. Ez a kétkezi munka mellett a hagyományok ápolását is magába foglalja. A Zalalövői Borbarát Kör Egyesület ezért döntött úgy néhány éve, hogy más bortermő területekhez hasonlóan a kisvárost övező dombhátakon is meghonosítja a Vince-napi szőlőszentelést, s a hozzá kapcsolódó szokásokat. Az elnök külön örömét fejezte ki amiatt, hogy a Pacsa-hegyen fiatal gazdák is megjelentek, viszik tovább a szőlőművelés hagyományát.

- Ahhoz, hogy idén is jó termésünk legyen, kérjük Isten áldását, illetve etessük, itassuk meg a szőlőt – utalt a házigazda a lugasdrótokra felaggatott kolbászra és szalonnára, miközben borral is meglocsolta az egyik kiválasztott tőkét. A szentelést pedig Páli Zoltán, a település plébánosa mondta.

A hagyományőrző ceremóniát követően Galambos István borral – többek között Királylánykával és Pártiával kínálta vendégeit. Lapunknak pedig elmondta: bár az időjárás a Vince-napnak nem kedvez, a szőlőnek azonban a tavalyi aszályos év után nagyon jól jött ez a csapadékmennyiség. Az előző napok esőzése pótolta a tavalyi hiányt, a hó pedig azért hasznos, mert olvadáskor folyamatosan szívódik fel, a növény így hosszabb ideig tud táplálkozni belőle.