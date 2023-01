– Az elképzeléseink szerint az Őrségben, a szalafői Pityerszer skanzenegyüttesnél (Őrségi Népi Műemlékegyüttes) egy fogadóépületet alakítunk ki – kezdte dr. Németh Csaba. – Így a vendégek még kulturáltabb körülmények között érkezhetnek meg hozzánk. Az elmúlt időszakban nagy örömünkre megnőtt az érdeklődés a térség iránt, ezért az épület előtt parkolót építenénk. Szeretnénk létrehozni egy Őrségről szóló kiállítást is. A tervek már elkészültek, az engedélyeztetés is megtörtént. Kőszeg térségében, Lukácsházánál a Gyöngyös-patak partján folytatódik a korábban megkezdett élőhely-rekonstrukció. A korábbi hetven hektár mellé további negyven hektáron hoznak létre vizes élőhelyeket.

A pozitív eredmények már most láthatók: a háborítatlan területen a vonulási időszakban például hét-nyolc darumadár is megjelent. Az Abért-tó szomszédságában komplex munka folyik. A nagy vízfelületet a madarak a magasból könnyen észreveszik, a szakemberek pedig szeretnék megteremteni számukra az ideális életfeltételeket. A korábbi szántóterületeken vízállásokat hoznak létre, visszaállított réteken szarvasmarhákat legeltetnek. A Kerca-patak partján pedig a vízi gerinctelen fauna életterét, életminőségét szeretnék javítani. A tervezés itt is megtörtént, jelenleg az engedélyeztetés folyik. Mindezek mellett a nemzeti park igazgatóságánál is várhatók beruházások. Szeretnének egy új fedett helyet és javítóműhelyt kialakítani a területek gondozásához, műveléséhez használt gépek számára.