Együttműködési szerződést írt alá Zalaegerszeg polgármestere és a megyei kórház főigazgatója

Dr. Gasztonyi Beáta főigazgató és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jubileumi programsorozat szervezésében állapodott meg az aláírt dokumentummal. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház idén ünnepli fennállásának 175. évfordulóját. A kórház állami fenntartásban működik, de számtalan módon kapcsolódik össze Zalaegerszeg városával, amelynek sokat köszönhet, többek között a jótékonysági események kedvezményezettjeként, vagy a munkatársaik lakhatási gondjainak megoldásában, mondta a zaol.hu tudósítása szerint Gasztonyi Beáta főigazgató. Ebben az évben a szerződés adta lehetőségeket kihasználva havonta jelentkeznek rendezvényekkel. Ilyen lesz a "175 perc az egészségért" sorozat a sportprogramjaival, ingyenes szűrővizsgálataival. A kórház csatlakozik az Idősek hónapja őszi eseményeihez, illetve szakmai tanácskozásokat és kulturális programokat is tervez.

Balaicz Zoltán jelezte, a rövid távú terveik közt a kórház körüli parkolási kapacitás bővítése szerepel. A polgármester hangsúlyozta: a város és a kórház eddig is szoros kapcsolatát erősíti az évfordulós ünnepi események sora.

Parkoló épül Zalaegerszeg páterdombi városrészében

A belváros közelsége kedveltté tette a Juhász Gyula utcát is a parkolóhelyet kereső autósok számára, amit jelez, hogy a Radnóti óvodához érkezők mind nehezebben találnak helyet a megállásra. Erre jelenthet gyógyírt, hogy a Biró Márton utcai csatlakozásnál az önkormányzat parkolókat építtet ki. A Kovács Károly városépítő programban 68 millió forintos költséggel zajló beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót. A Zalai Hírlap tudósítása szerint Balaicz Zoltán polgármester elmondta, újabb parkolóhelyek létesítése nem mehet a zöldfelületek rovására, de igyekeznek követni az igényeket. Ezt azonban nehezíti, hogy a városban évente 5 százalékkal nő a gépjárművek száma, és a térségből érkezőkkel együtt megközelíti a napi 50 ezret. Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy a Biró Márton utcához északi irányból csatlakozik a parkoló bejárata. Tizenkettő aszfaltozott várakozóhely épül, egy a mozgásukban korlátozottak részére, valamint további 18 jármű állhat majd meg a zúzalékkal burkolt területen.

Megújult Zalaegerszegen a Borsos-kút és a Csáfordhegyi út közötti szakasz

A 230 méteres útszakasz sajtónyilvános átadásán elhangzott, hogy a Környezeti és energiahatékonysági operatív program által támogatott ivóvízminőség-javító beruházás részét képezi a Borsos-kút és a Csáfordhegyi út közötti rész 10 millió forintból megvalósított felújítása. Balaicz Zoltán polgármester ismertetése szerint folytatódnak a KEHOP részeként az ivóvíz- és szennyvízhálózatot érintő felújítások, mégpedig 14 helyszínen. Ezek olyan életminőséget javító beavatkozások, amelyek az elmúlt évtizedekben elmaradtak. A polgármester szólt arról is, hogy elkezdődött a felkészülés a következő uniós kiírásokra, és városrészenként határozzák meg, hol, milyen fejlesztéseket szeretne az önkormányzat megvalósítani. Kiemelt cél az egészséges ivóvízzel való ellátás és a szennyvíz biztonságos kezelése – számolt be róla a Zalai Hírlap

​Húszéves jubileumát ünnepelte a kanizsai labdarúgás

A Kanizsa Arénában rendezett bált szombaton a két évtizede alakult FC Nagykanizsa és a Nagykanizsa Gyermek és Ifjúsági Labdarúgásért Közhasznú Alapítvány. A zaol.hu beszámolója szerint az eseményen a szervezeteket támogatók, szülők és a klub vezetői vettek részt. A megnyitón Kovács Tamás, az FC Nagykanizsa elnöke elmondta: jó érzés, hogy a közel 300 résztvevő szereti a labdarúgást és szívén viseli a klub sorsát, segíti a fejlődését. Ehhez igyekeztek a legjobb infrastrukturális és edzői hátteret biztosítani, hiszen náluk a gyermekek álmainak megvalósítása a legfontosabb feladat. Az ünnepségen az alapítók, Vlaszák Géza és Szarka Sándor emlékplakettet vehettek át, és ugyancsak elismerésben részesült Németh Ferenc operatív vezető, illetve Németh István utánpótlás-vezetőedző.

Új fogorvos érkezett Nagykanizsára

A II. számú vegyes fogorvosi körzet feladatait korábban ellátó dr. Molnár Erika helyett áprilistól dr. Ortner Martin fogorvos veszi át a megüresedett praxist – adta hírül a Zalai Hírlap. A váltást a legutóbbi közgyűlésen a városi képviselő-testület is jóváhagyta, így újra saját fogorvosa lesz a körzetnek. Dr. Ortner Martin 2022-ben szerzett fogorvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara fogorvosképzési szakán. Az egyetem elvégzése után Budapesten magánellátásban dolgozott, de szakmai pályafutását Nagykanizsán kívánja folytatni.

A körforgással kapcsolatos kérdésekre keresik a választ a kanizsai egyetemen csütörtökön

Mi fán terem a körforgás? címmel ingyenes tájékoztató napra várják az érdeklődőket február 2-án 17 órától a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban. Miért fontos téma és miért emlegetjük olyan sokat a körforgásosságot? Miért éri meg a cégeknek a körforgásos szemlélet? Miért jó ilyen szakembereket alkalmazni? Egyebek közt e fogalmak tisztázásban is segíti a jelenlévőket dr. Kaszás Nikoletta főigazgató a rendezvényen, ahol az egyetem szakjaival is megismerkedhetnek az érdeklődők.

Több mint százan végeztek a keszthelyi Georgikonon

A MATE keszthelyi egyetemi kampuszán a hét végén tartották a diplomaátadó ünnepséget. Dr. Rózsa László főigazgató a zaol.hu tudósítása szerint úgy fogalmazott: az agrár felsőoktatás átalakításának – és így a MATE létrejöttének – célja az, hogy „egy új struktúrában, megtöbbszörözött hallgatói, oktatói és kutatói kapacitással megújítsuk és vonzóvá tegyük az agrár felsőoktatást, s hosszú távon az egyetem a világ 30 legjobb, hasonló profilú intézménye közé kerüljön”. A kampusz vezetője hosszan sorolta az elmúlt két esztendő keszthelyi fejlesztéseit, leszögezve: mottójuk szerint a 225 éves intézményben a modern kor megoldásaival ötvözik a tradíciókat, s ennek eredményeként tavaly több mint 400 elsőéves hallgatót vettek fel, idén ősztől pedig új szakok és képzések is indulnak a Georgikonon. – A téli időszakban 108 hallgatónk tett sikeres záróvizsgát felsőoktatási szak-, illetve alap- és mesterképzésben. Az átvett diplomák garanciát jelentenek a piacon - összegzett dr. Rózsa László.

Kikötővel, sétánnyal gazdagodott Balatonfüred

Kormányzati, uniós és önkormányzati támogatással, összesen 3,5 milliárd forintból létrehozták Balatonfüreden a 140 férőhelyes Kékszalag Portot, illetve kikötőt, a kiszolgáló parti infrastruktúrát, a Kékszalag sétányt és a kajak-kenu megállópontot – utóbbit Keszthelyen, a Libás strandon is kialakítottak. Beszereztek vitorlás kishajókat, túrakajakokat és SUP-okat is – hangzott el az ünnepélyes átadáson a füredi új kikötőnél lévő épületben a minap. – Ezek a beruházások hatalmas lépést jelentenek abba az irányba, hogy minél többen válasszák a sportot, azon belül is a vízisportokat a szabadidejük eltöltésére, ezáltal az egészségük, életminőségük javítására, mondta Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke. Kiemelte, ezek a létesítmények azt is segítik, hogy az utánpótlás-nevelés még szélesebb körben megvalósulhasson a Balaton körül.

Figyelmetlenségből okozott halálos baleset egy keszthelyi nő

A Zala vármegyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a baleset 2022. április 24-én délután történt a 7327. számú mellékúton. Egy 1963-ban született keszthelyi nő Suzuki Swift személygépkocsival Karmacs irányából Keszthely felé tartott 61-65 km/óra sebességgel. Egy szakaszon, ahol 70 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, a kissé jobbra ívelő kanyarban figyelmetlensége miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, és autója bal oldalával összeütközött a szemből érkező, 50 éves zalaszántói férfi által vezetett, 66-70 km/óra sebességgel haladó motorkerékpár bal hátsó részével. A balesetben a motoros férfi a helyszínen meghalt.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a minap a keszthelyi autós ellen.