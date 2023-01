Csordás István 2003-ban hozta létre a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör Egyesületet, amelynek haláláig vezetője is volt – tudtuk meg fiától, Csordás Andrástól. A csak férfiakból álló dalkör az egyik legsikeresebb zalai művészeti csoport volt, hiszen három alkalommal nyerték el az Arany Páva-díjat, de számos más elismeréssel, kitüntetéssel is rendelkeztek. Az ország számos pontján szerepeltek, a határon túli területekre is eljutottak, mindenütt nagy sikert aratva, ezért rendszerint vissza is hívták őket.

- Édesapám kísért bennünket tangoharmonikán, így adtuk elő dalainkat – mondta fia, aki maga is tagja a népdalkörnek. – Nyugdíjas találkozókon, falunapokon és szüreti fesztiválokon léptünk fel, szinte nem volt olyan hétvége, hogy valahol ne szerepeltünk volna. A repertoárunkban népdalok, csárdások, katonadalok egyaránt szerepeltek, szinte mindet elénekeltünk, ami harmonika kísérettel előadható. Emellett szerző is volt, legismertebb műve a Belép a szobám ajtaján volt, de rengeteg kiadatlan dal maradt utána, ezeket otthon kazettákon őrizzük.

Csordás András azt is elmondta, édesapja halála nemcsak a családot rendítette meg mélyen, de a népdalkört is. Egyelőre keresik a lehetőségét annak, hogy hogyan folytassák, ennek egyik lépése, hogy tavaly decemberben őt választották meg az egyesület új elnökének. Abban bíznak, hogy ez év nyarán már tudnak fellépéseket vállalni, hiszen ezáltal ápolnák legjobban édesapja emlékét.