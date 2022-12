ZALAEGERSZEGI HÍREK

Befejeződtek a fejlesztések a zalaegerszegi skanzenben

Több mint 197 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével hat elem újult meg, illetve létesült a Göcseji Falumúzeumban – tájékoztat a Zalai Hírlap. A program keretében felújították a Hencz-malom homlokzatát, áthelyezték Szabolcs Péter Király és királyné-szobrát, valamint a kástut, az I. világháborús emlékművet s új elemként pákászkunyhót telepítettek, valamint felépítették a rámi kápolnát és a temetődombot. Ezeken az attrakciókon kívül az azokhoz kacsolódó múzeumi és az interaktivitás elősegítő eszközöket is beszereztek a projektben, melyek segítségével a korabeli göcseji falvak mindennapi élete még autentikusabban, élménygazdagabban, interaktívabban mutatható be.

Jótékonysági hangverseny a boncodföldei Autista Védőotthon javára

A Reménység Alapítvány és a Hetednapi Adventista Egyház adventi jótékonysági koncertet szervezett szombaton este a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány fenntartásában működő boncodföldei Autisták Védőotthona javára – írja a zaol.hu. A bevételt a védőotthonban élő sérült fiatalok gondozására, ellátási körülményeik biztosítására fordítják. A szombati hangversenyen a Városi Vegyeskar, Tóth László zongoraművész, Oláh Melinda és Oláh László versmondó, valamint a Dél-Balatoni Advent Kórus lépett a közönség elé, a rendezvény védnöke Németh Gábor önkormányzati képviselő volt. Jakab Mariann, az otthon vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy a koncerten összesen 892 ezer 500 forint gyűlt össze a támogató jegyekből. Ez jóval több, mint a 3 évvel ezelőtti hangverseny bevétele.

Az Ady-iskola csapata nyerte az egerszegi középiskolai gólyaavató vetélkedőt

A IX. városi középiskolai gólyaavató vetélkedőn december 9-én, pénteken délután hét egerszegi középiskola csapata versengett a cirkusz témája köré csoportosított feladatokat megoldva a legjobbnak járó címért. Idén az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokó Művészeti Iskola 9Ny1 osztályának Septemdecim Miracula Mundi csapata nyerte meg az első helyezést a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban rendezett gólyaavatón – tájékoztat a Zalai Hírlap.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Új gyalogátkelőhely a kanizsai Rozgonyi utcában

Már az útburkolati jelek festése és a táblák kihelyezése is megtörtént a Rozgonyi utcában, ahol új gyalogátkelőhely létesült egyéni felajánlásnak és vállalkozói támogatásnak köszönhetően – tájékoztat a Zalai Hírlap. Mint ismeretes, a református egyház által épített és működtetett Kiscsillag Óvoda biztonságos megközelítése érdekében Hella Ferenc esperes közel egy éve szorgalmazta már a gyalogátkelőhely kialakítását, ám az ehhez szükséges anyagi feltételek nem álltak rendelkezésre. Szakacsits Szabolcs, a beruházás teljes költségét vállaló cégvezető azt mondta: fontosnak tartotta, hogy a Rozgonyi utcán újabb gyalogátkelőhely létesüljön, hiszen az óvoda mellett általános iskola és gimnázium is található a közelben, ami azt jelenti, hogy reggelente és délutánonként több száz gyerek közlekedik errefelé. Az új gyalogátkelőhely napokon belül elkészül.

Adományokkal segített az Egyszülős Egyesület Nagykanizsán

Az Egyszülős Egyesület pénteken a Jézus Szíve Plébánia közösségi házában adományosztásra várta a rászoruló családokat – írja a zaol.hu. Dr. Németh Györgyi, a szervezet elnöke büszke arra, hogy az elmúlt három évben az egyesület támogatóira bizton számíthat, ha kell, azonnal segítenek. Különösen az ünnepek előtt sokan odafigyelnek a nehéz körülmények között élőkre. Ezúttal is több doboznyi használt, viszont jó minőségű, még évekig hordható, használható gyermek- és felnőttruha, ágyneműk, cipők, és játékok gyűltek össze. Az egyesületet a Katolikus Karitász Nagykanizsai Szervezete segítette, és sokan érkeztek a környékbeli településekről is.

Jubileumot ünnepelt MOL Bányász Nyugdíjas Klub

A MOL Bányász Nyugdíjas Klub csütörtökön ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a társaságnak helyet biztosító VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban – írja a Zalai Hírlap. A klub tagjait az intézmény igazgatója, Kámánné Szép Terézia köszöntötte. Elmondta: az Olajipari és a Vasutas művelődési házak 2005-ös egyesülését követően ismerte meg a nyugdíjas klub tagjait. Alapítóikkal, Gál Ferencnével, Czupi Józsefnével és elnökükkel Fehér Imrével is kitűnő kapcsolatot építettek ki. Olyannyira, hogy a két hölgy a szintén a művelődési ház égisze alatt működő Mamik Hagyományőrző Dalkör oszlopos tagjai lettek. Fehér Imre a klub elnöke szintén örül annak, hogy ilyen jó kapcsolatot tartanak fenn a művelődési ház vezetőségével.

KESZTHELYI HÍREK

Érseki szentmisét tartottak Keszthelyen, a szeplőtelen fogantatás ünnepén

A szeplőtelen fogantatás ünnepén dr. Udvardy György veszprémi érsek mutatott be szentmisét csütörtökön a keszthelyi Ranolder-iskola közössége előtt a Magyarok Nagyasszonya-templomban. Őry Gábor, a Ranolder-iskola igazgatója a Zalai Hírlapnak elmondta, ez a máriás ünnep egybeesik a szeplőtelen fogantatásról nevezett kápolnájuk búcsúnapjával, amelyet ezúttal – hagyományteremtő szándékkal – összekötöttek az intézmény adventi lelki alkalmával. Ezen a felsősökkel Szalontai István, Pókaszepetk plébánosa, a főegyházmegye ministránsreferense, az alsósokkal pedig Paulics Piroska és Maczákné Ruff Anikó hitoktató foglalkozott, segítve a fiatalok elmélyült karácsonyi készületét is.

Kibővült a keszthelyi Georgikon kínálata

Hat nyugat-dunántúli gimnáziummal és szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodást a MATE Georgikon campusa. A sajtótájékoztatón bemutatták a keszthelyi egyetem kibővült oktatási kínálatát is – írja a zaol.hu. A 225 éves Georgikonon most intézményesítették a már korábban is meglévő kapcsolatot hat középfokú intézménnyel. Ezzel azt kínálják számukra, hogy diákjaik az eddigieknél is jobban bekapcsolódhassanak az egyetem életébe, programjaiba. Elhangzott az is: a keszthelyi egyetem változatlanul a magyar vidék és az agrárium fejlesztéséért dolgozik.

Megyei iskolák diákjai vetélkedtek a parasportnapon Keszthelyen

Megyei parasportnapot rendeztek a keszthelyi Zöldmező utcai iskolában, amelyen hat zalai készségfejlesztő intézmény diákjai vettek részt. A Zalaegerszegről, Keszthelyről, Nagykanizsáról, Lentiből és Zalaszentgrótról érkezett fiatalok az iskola tornatermében asztaliteniszben mérték össze tudásukat, mások pedig sétával egybekötött városi vetélkedőn vettek részt – olvasható a Zalai Hírlapban. A nap kezdetén Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke arról is beszélt: amikor azon gondolkodnak, hogyan tudnak közösségi élményt adni a fiataloknak, a sport a legkézenfekvőbb lehetőség. Kiemelte, az ilyen alkalmakkor nem a győzelem, a dobogós helyezés a legfontosabb, hanem a közösen megélt élmény.