Országosan és Zala megyében is emelkedett az akut légúti fertőzések és az influenzaszerű megbetegedések tüneteivel orvoshoz fordulók száma az 50. héten az előző héthez képest, közölte holnapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 100 ezer lakosra vetített eseteket vizsgálva ugyanakkor Zala megye van jelenleg a legkedvezőbb helyzetben az országban. A népegészségügyi központ laboratóriumában az 50. héten kimutatott vírusok között továbbra is a Covid van többségben, de már influenzát is igazoltak.