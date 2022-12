Az etetőket látogató madarak európai szinten is a leggyakoribb fajokból kerülnek ki, s ezek állománya stabil-növekvő tendenciát mutat – áll az MME cikkében. Az etetők elnéptelenedésének hátterében elsősorban vélhetően a klímaváltozás hatásai húzódnak meg. Ha pedig valóban így van, akkor a madárfogalom csökkenésére, illetve az etetési szezon rövidülésére tartósan fel kell készülnünk, hiszen a globális természeti változások sem lassulnak.

Az, hogy „nincs igazi tél”, a tőlünk északabbra eső területeken is mindennapi tapasztalat, s így az ottani madarak sem vándorolnak délebbre a rossz idő elől. A madárhiány érzését tovább fokozza, hogy a nálunk is jellemző, fagy- és hómentes időkben a madarak könnyebben találnak táplálékot, ezért kevésbé húzódnak be a lakott területekre.

Az etetőkön a vendégek száma hullámzik egy-egy napon belül is, miután a madaraknak is van bioritmusuk. A hideg éjszaka átvészelése után gyors energia-utánpótlásra van szükségük, ezért reggel általában nagy a tumultus. Délben-kora délután lanyhul az érdeklődés, majd az este közeledtével ismét nagyobb lesz a forgalom, hiszen fel kell készülni az újabb éjszakára.

De az etetők elnéptelenedhetnek pár percre akár óránként 2-3 alkalommal is. Ilyenkor vélhetően ragadozó jár a közelben, amit a madársokadalom vonz oda. A táplálkozó énekesmadarak pedig elszelelnek, hogy ne váljanak maguk is táplálékká...