– Nagykanizsa gazdaságfejlődési lehetőségeit az elmúlt években nagyban korlátozta, hogy az északi ipari parkunkra már 2015 környékén ki lehetett volna helyezni a megtelt táblát – kezdte az értékelést a polgármester. – Addig is mintegy 2500 új munkahely megteremtésével sok helyi cég bővült, de a nagyobb iparterületek hiánya üvegplafonként akadályozta a további fejlődést, mivel mind a helyi, mind pedig a külső befektetők számára csak kis vagy virtuális területeket tudtunk kiajánlani. Így nagyobb beruházás megvalósulására sem volt különösebb esélyünk. Ezért vált nélkülözhetetlenné az ipari park bővítése, melynek előkészületei 2017-ben kezdődtek el. Az időközben eltelt években azért megszépültek a város belterületei, a Csónakázó-tó szabadidőparkká változott, megépült a számos rendezvényt sikeresen megszervező Kanizsa Aréna, megújult a kórház, és eközben zajlottak az ipari park fejlesztései is, melynek eredményeként nemrégiben átadtuk a mintegy 3 milliárd forintból felfejlesztett 20 hektáros új, keleti ipari parkot és azt a 2,5 kilométer hosszúságú úthálózatot, ami összeköti a régit az új iparterületekkel, illetve direkt megközelítést biztosít az M7-es autópálya irányába.

A polgármester elmondása szerint ezáltal a Modern városok program keretében megvalósult másik 3 milliárd forintos, 70 hektáros állami területfejlesztéssel együtt Nagykanizsa gazdasági kilátásai 90 hektárnyi iparterülettel gazdagodtak, további 100 hektárnyi új terület kialakításának a lehetőségével. A jobboldali városvezetés tervének helytállóságát igazolja, hogy azóta az első fecske is megérkezett, és a jövő év elejétől egy új gyártó- és raktárcsarnokban elkezdődhet a munka mintegy 10.000 négyzetméteren, 100 új munkahely létrejöttével. Emellett folyik a déli elkerülő út tervezése, a városba települő vasútikocsi-gyárral kapcsolatos előkészítő munka, év elején megnyílik a Magyar Posta új logisztikai központja, bővült két nagy helyi vállalat és letelepült a KFC is, aminek szintén van munkahelyteremtő vonatkozása.

A Kanizsa Aréna sok sikeres rendezvényt bonyolított

Fotós: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– A továbblépéshez nagy szükség volt az új ipari park területeire, amit visszaigazol, hogy folyamatos azóta is az új beruházásokkal kapcsolatos megkeresés – mondta Balogh László. – A város sikereihez pedig a további logisztikai fejlesztések csak újabb lökést adhatnak. Elindult ugyanis az Egerszeggel összekötő 74-es út négysávosításának tervezése, amely az északi irány bekapcsolását erősíti, megépül majd az új Mura-híd, amely kinyitja a déli területeket, és kormánydöntés van a Zalaszentiván-Nagykanizsa vasútpálya villamosítására, ami a teherszállítás lehetőségeit bővíti. Így elérhetjük, hogy a hat út kereszteződésében álló Nagykanizsa újabb ipari parkok kialakításával a logisztikai központi szerepét valóban betöltse, ami egyben a város jövőbeni sikereit is garantálja.

Balogh László szerint a jövőben pályára állhat a körforgásos gazdaság alapját képező kutatóközpont is, hiszen Nagykanizsa ipari-gazdasági hagyományának fontos pillére a vízkezeléssel kapcsolatos szakmai tudás és vállalati potenciál, melynek eredményeként a vállalati szektor, a Pannon Egyetem és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően egy kutató-fejlesztő központ is létrejött már, amely e terület tudásgyarapító szerepét erősíti. Most ez a szerep gyarapodhat tovább, amelynek egyik ága a körforgásos gazdaság és az ahhoz kapcsolható Science Park kialakítása. Szerinte ez az irány hosszú távon a megoldás a városnak és a zöldülő gazdaságnak egyaránt.

Az északi ipari parkban már felépült az első gyártó- és raktárcsarnok, ami jövő év elejétől kezdi meg működését

Fotós: Gergely

– Bízom benne, hogy a jelen fejlesztései mellett az új ipari parkunk gyorsan elkezd betelepülni – mondta el Balogh László a jövőbeni tervekről, majd a víziónk szerint megépül a déli elkerülő út is, ami kijelöli a déli ipari park helyét. – Ehhez kapcsolódóan a körforgásos gazdaságra épülő tudományos ipari park is elkezdi majd a működését, és akkor a közlekedési fejlesztésekkel együtt Nagykanizsa sikerei garantáltak lesznek a következő évtizedekre. Ehhez kellene a békesség a világban és a város közéletében, mert a jelenlegi balliberális közgyűlési többség nem rendelkezik semmilyen ötlettel, tervvel a jövőre nézve, ezért csak a békétlenségben és az akadályoztatásban érdekelt, miközben minden felelősséget ledob magáról. Ennek kellene elsősorban változnia, hogy a város is mielőbb változni tudjon a sikerek irányába. Ezt kívánom az ünnepekre a közösségünknek, és természetesen egy boldogabb új évet – zárta értékelőjét Balogh László polgármester.