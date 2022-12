ZALAEGERSZEGI HÍREK

Gálaműsort adott a színházban a 65 esztendős Zalai Táncegyüttes – olvasható a Zalai Hírlapban. A város nevében dr. Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte a nagy múltú együttest, felidézve a korábbi vezetők, Orsovszky István, Csiszár József, Varga János és az itt nevelődött, országos ismertségre szert tett táncosok alakját. Az együttes a jubileum apropóján városi emléklappal lett gazdagabb, amit a jelenlegi vezető, Kósa Ruben vett át. Az együttes tagjai közül az egész éves kiváló munkájáért Barabás Lilla, Kulcsár Kinga, Tóth Natália, Gyenese Dániel, Szalai Ádám, Tánczos Kristóf, Sziva Veronika, Bolla Dávid és Nárai Dominik vehetett át jutalmat két műsorszám között a táncegyüttes vezetőjétől. A jubileumi gála a Székelyek című kompozícióval várta a szünet után a közönséget, ez az együttes legújabb műsora, melynek koreográfusa, egyben szereplője Kósa Ruben, valamint Kósa-Kemes Laura, a zenei összeállításban Kalász Máté segédkezett.

Balaton László egerszegi író, a Göcseji Múzeum munkatársa első szépirodalmi tárgyú kötetét mutatták be hétfőn a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban – tájékoztat a zaol.hu. A Kert és város - ködlovagok a flaszteren című novellagyűjtemény a megyei könyvtár online folyóiratának, a két éve elhunyt Tóth Imre költő-könyvtáros által létrehozott Deák+Kert folyóiratnak az első nyomtatott kötete. A vállalkozásról Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója szólt a hétfői összejövetelen, majd dr. Gyenes Imre és Kocsis Tamás könyvtáros-szerkesztő beszélgetett a szerzővel.

Sokéves hagyományukat követve versenyek sokaságán vettek részt és szerepeltek sikerrel az Albatrosz Tánc Sport Egyesület tagjai, a csapat karácsonyi gálaműsoron mutatta be tudását szombaton az Art moziban – írja a zaol.hu. Az idei azért is különleges, mert új helyszínen, új körülmények között léptek színpadra. A gálaesten hirdették ki a Mutasd meg, hogy nem csak táncolni, hanem rajzolni is tudsz című rajzpályázatuk eredményét is. A megméretést első alkalommal írták ki négy korosztályban. A beérkezett 27 pályamű zsűrizését a thaiföldi Achara Phanurat professzor, a Surinda Rajabhat Egyetem igazgatója vállalta el.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Új cégek veszik át a felszámolás alatt lévő Tungsram Operations Kft. telephelyeinek és dolgozóinak egy részét: csaknem ötszáz, eddig a Tungsramnál alkalmazott munkavállaló továbbfoglalkoztatása várható a jövő év elejétől - értesült az MTI hétfőn, írja Zalai Hírlap. A Tungsram Operations Kft. az MTI-nek megerősítette: előrehaladott tárgyalások folynak, amelyekről a munkavállalóikat is tájékoztatták. A munkaadó pénteken levélben tájékoztatott arról, hogy Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Budapesten és Hajdúböszörményben is új cégek veszik át és foglalkoztatják tovább a dolgozókat a jelenlegi tevékenységi körökben. Nagykanizsán egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó vállalat venné át az üzemeltetést, a telephely a jelenlegi bérlőkkel együtt ipari parkként működne tovább. Ez a befektető a kapacitások egy részét, vagyis a LED-lámpák összeszerelését, a műanyag fröccsöntést és a fémmegmunkálást is átvéve 160-180 embert foglalkoztatna tovább.

Újonnan elkészült út menti mészkőkereszt műszaki átadóját tartotta hétfőn a Csónakázó-tó bejárata melletti területen a Nagykanizsai Német Nemzetiségi Önkormányzat, melyen a polgármester is részt vett- olvasható a Zalai Hírlapban. Az eseményen megjelent Via Kanizsa Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatóját, a főkertészt és az egyesület tagjait Lancsák József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte. Beszédében elmondta: a keresztények szép jelképe a kereszt, melynek méltó helye van az út mentén. Az utazók és a tavat meglátogató keresztény testvérek megpihenhetnek, virágot és mécset hozhatnak és imádkozhatnak.

Az Egy doboznyi szeretet akció keretében összegyűlt csomagok egy részét hétfőn a Családok Átmeneti Otthonába szállította Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki az ajándékokat átadta Szőlősi Mártának, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete vezetőjének – tudósít a zaol.hu. A jótékonysági akció ötletgazdája, Cseresnyés Péter elmondta: a lakosság törődik a nélkülöző gyermekekkel, hiszen az idén közel 1500 dobozban érkeztek ajándékok. Egy részük a Családok Átmeneti Otthonába került, de vittek a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központba is. A többi ajándéknak is megvan már a helye: olyan szegény sorban élő gyerekeket lepnek meg, akik nem biztos, hogy másképp kaptak volna valamit karácsonyra.

KESZTHELYI HÍREK

A Magyar falu program száz százalékos támogatásával, 36 millió forintból felújították a vállusi Rákóczi utcát, amely 620 méter hosszan kapott strapabíró burkolatot – olvasható a Zalai Hírlapban. Az avatóünnepségen Herczeg Béla polgármester leszögezte, a 117 lelket számláló Vállus a Keszthelyi-hegység gyöngyszeme, nagyon gazdag történelmi múlttal – a jövőjét pedig például az Mfp is segíti. Felelevenítette, idén nyerték el a támogatást, és fontos volt, hogy még a tél beállta előtt végezzenek a munkával. Megjegyezte, az elmúlt időszakban az ivóvízhálózatot és a csapadékvízelvezető-rendszert teljes körűen felújították, s energetikai korszerűsítést is végeztek.

A városvezetés még októberben fogalmazott meg átfogó intézkedési tervet a megnövekedett energiaárak miatt. Ennek része, hogy várhatóan március közepéig zárva lesz a keszthelyi Balaton Színház. A keszthelyi intézményekben bevezetett takarékossági intézkedések a színházra is érvényesek, de az épület méretéből adódóan így is jelentős, körülbelül ötmillió forintos költségnövekedéssel kalkulált az intézmény és a városvezetés.

A BAHART a karácsonyi üzemszünetet tart 2022. december 22. és 2023. január között – írja a zaol.hu. Fontos, hogy ez idő alatt az ügyfélszolgálatuk sem lesz elérhető. Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban legközelebb 2023. január 9-én állnak az utasok rendelkezésére.