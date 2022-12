A megnyitón Pozonec-Csoma Veronika, a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ vezetője köszöntötte a megjelenteket és beszélt a világnap jelentőségéről.

– Ezt a napot azért hozták létre, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak köztünk olyanok, akik segítségre szorulnak azért, hogy az életük teljes legyen és a mi segítségünk kellene ahhoz, hogy kipótoljuk azt, amiben ők hátrányban vannak – mondta. – Lehet, hogy csak egy kicsit kellene segítenünk és akkor ők is teljesebb életet tudnának élni. Belegondoltak-e abba, hogy egy baleset vagy betegség miatt bárki fogyatékossá válhat, amire nem is számít? Ebben a helyzetben mindenkinek jól esik a segítség. Ez az ünnep a figyelemfelhívásra való, arra, hogy a fogyatékkal élők is itt vannak, tehetségesek és ez alkalommal is nagy szeretettel készültek a műsorra.

A lenti Móricz iskola tanulóinak táncos előadása

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A továbbiakban Horváth László polgármester mondta el ünnepi szavait és nyitotta meg a rendezvényt. Az ezt követő műsorban zenés produkciók, versek hangzottak el és több táncos előadást is láthatott a közönség, végül a Tordasi Szivárvány Együttes műsora zárta a napot.