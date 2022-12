Az önkormányzati tulajdonában lévő IX. számú felnőtt háziorvosi rendelő akadálymentesítését a kormányhivatal népegészségügyi osztálya kezdeményezte még 2019-ben, 2020 végi határidőt megszabva változtatásra. Ennek megvalósítása a pandémia miatt szenvedett késedelmet. Mint Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, a 13 millió forint értékű, a város által finanszírozott beruházás tartalmi elemeiről Makovecz Tamás településrészi önkormányzati képviselő egyeztetett dr. Papp György háziorvossal. Ennek eredményeként akadálymentes parkolót alakítottak ki, a rendelőben a fogyatékkal élők által is igénybe vehető vizesblokk épült, valamint külön női és férfi mellékhelyiség. Mindez a váróhelyiség területének némi csökkentésével járt. Emellett az épületgépészeti berendezéseket is megújították, ezeket csak a szükséges mértékben bontották vissza, ezzel is csökkentve a költségeket. Mindezek mellett fontos elemként említette meg a körzet 1500 pácienséről gondoskodó dr. Papp György, hogy megoldódott a helyiségek klimatizálása, márpedig a kánikulai napokon ez felbecsülhetetlen segítséget jelent számukra.