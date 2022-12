Vaspörben pénteken este nemcsak a településen élő gyermekek mutatta be betlehemes játékot, de egy húsz évvel ezelőtti filmfelvétel segítségével azt is felidézték, hogy a már felnőtt lakosság hogyan készült akkor a karácsonyra. Fülöp Imre Loránd polgármester lapunknak úgy fogalmazott: ahogy két évtizede, úgy most is megmutatta a helyi közösség, hogy ereje az összetartásban van. Ezt amúgy a jelenlévők száma is megmutatta, a mintegy háromszáz fős településről közel százan fogadták el az önkormányzat meghívását, s vettek részt a programon, ahol forralt borral, teával, szaloncukorral és kaláccsal is kínálták a jelenlévőket.