Új cégek veszik át a felszámolás alatt lévő Tungsram Operations Kft. telephelyeinek és dolgozóinak egy részét.

Csaknem ötszáz, eddig a Tungsramnál alkalmazott munkavállaló továbbfoglalkoztatása várható a jövő év elejétől. A Tungsram Operations Kft. közölte: előrehaladott tárgyalások folynak az ügyben. A munkaadó levélben tájékoztatta a munkavállalókat arról, hogy Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Budapesten és Hajdúböszörményben is új cégek veszik át és foglalkoztatják tovább a dolgozókat a jelenlegi tevékenységi körökben. A Képes Kálmán ügyvezető által aláírt levél szerint valamilyen formában minden telephelyen folytatódni fog a munka; egy cég vagy befektetői csoport üzemeltetné az adott üzemet vagy egy részét, és a dolgozók egy hányadának munkát biztosítana.

Közműrekonstrukció zajlik Zalaegerszegen, a pózvai városrészben.

A Jancsó Benedek utcában dolgoznak a szennyvízhálózat felújításán, a közel ötven évvel ezelőtt lerakott azbesztcement csöveket cserélik ki. Balaicz Zoltán polgármester, Arnhoffer András, a kivitelező Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója és Németh Gábor, a körzet önkormányzati vezetője a pózvai helyszínen tájékoztatta a sajtót a munkálatokról. Az európai uniós forrásból és a 30 százalékos városi önrészből megvalósuló csatornakiváltás 56 millió forintba kerül, a várható befejezése 2023. első negyedévre esik. A beruházás a területen található külső kórház számára is fontos.

Tíz zalai egyszülős család képviselőjének nyújtott át ajándékcsomagot kedden dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója a zalaegerszegi teátrumban.

Besenczi Árpád ezzel az Egyszülős Központ nagyköveti feladatait látta el. Magyarországon ma körülbelül 300 ezer egyszülős családot tartanak számon, közülük a 2018 óta működő központ 200 vidéki és 200 budapesti egyszülős családnak juttatott egyenként 40 ezer forintos ajándékcsomagot. A megyeszékhelyek színházainak segítségét kérték ahhoz, hogy a vidéken élő családoknak is el tudják juttatni a csomagokat. Az átadási ceremóniára 7 család képviselője érkezett meg, akiket Besenczi Árpád meleg szavakkal köszöntött.

Megyei hírek:

Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség Nagykanizsán.

A városban szeptemberben és októberben megemelkedett a tavalyi év ezen időszakához képest a közlekedési balesetek száma, melyek legfőbb oka a gyorshajtás, mondta a Zalai Hírlapnak Lovkó Balázs címzetes rendőr százados, baleset-megelőzési főelőadó. Ezért fokozott ellenőrzést tartottak a palini városrész Alkotmány utcájában. A rendőrök a gépjárművek sebességét mérték, de mellett az ittas vezetőket is kiszűrték a forgalomból.

Az év polgárőre Zalában a zalaegerszegi, besenyői Farkas Vilmos.

Kedves kis ünnepség helyszíne volt a minap a zalaegerszegi Besenyő-Öreghegy kápolnája mellett a feldíszített fenyőfa: mellette adták át a megyei és az egyesületi vezetők az "Év polgárőre" kitüntetést Farkas Vilmosnak, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület egyik legaktívabb tagjának. Szűkebb közössége és a megyei szövetség is őt találta az elismerésre legméltóbbnak. Farkas Vilmos az egyik alapító tagja a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesületnek, 2013-tól aktívan részt vesz az egyesület életében. Nemcsak a járőrszolgálatokban, hanem egyéb munkákban is élen járt, segített a közösségi tér pavilonjának építésében, s mivel a közelben van a birtoka, elvállalta a tér rendszeres fűnyírózását, karbantartását is. A lánya és az unokája szintén polgárőr, ők is kiveszik részüket a közösségi munkából.

Elkészült a keszthelyi zeneiskola külső felújítása.

A Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Nagykanizsai Tankerületi Központ, az épületegyüttes viszont Keszthely tulajdonában van. Ennek az ingatlannak, a volt pártháznak az energetikai korszerűsítésére nyert a város 203 millió forintot. A kivitelezők mostanra végeztek a külső hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, továbbá napelemrendszert telepítettek, mondta el sajtótájékoztatóján Manninger Jenő, Keszthely polgármestere, majd úgy folytatta: emellett korszerű fűtési rendszert alakítottak ki új gázkazánokkal, s a földszinten akadálymentes mosdó is létesült. A zeneiskolában tovább tart a munka olyan feladatokkal, amelyek nem támogathatók uniós forrásból. Ilyen például a padozatcsere, a festés és a belső terek berendezése. Mindezt a tankerület és az önkormányzat közösen finanszírozza.

Megújult a keszthelyi Életfa óvoda Sopron utcai tagóvodája.

Erről Manninger Jenő polgármester számolt be a közösségi oldalán. Mint írta, az év során felmérték az óvodáknál legszükségesebb teendőket, igényeket, és az egyik ilyen feladat – illetve intézményi és szülői kérés – volt, hogy a Sopron utcai intézményben újítsa fel a város a bevezető utat, illetve korszerűsítsen egy olyan területet, amelyen a gyerekek tornázni tudnak. Olyan speciális aszfaltburkolatot terítettek le, amelyen a gyerekek jobban, könnyebben tudnak majd sportolni.

Bábtáncoltató betlehemezéshez tartozó bábu a hónap műtárgya a keszthelyi Balatoni Múzeumban.

A múzeum honlapján Molnár Csenge néprajzos-muzeológus osztott meg ismereteket a különleges figuráról. A betlehemezés a Dunántúlon nemcsak úgy zajlott, hogy élő szereplőkkel adták elő házról házra járva Jézus születésének történetét. A 19. században megjelent a bábtáncoltató betlehemezés, amelynek során különböző figurákkal játszották el a bibliai jeleneteket. Mint minden színjátékot, ezt az alkalmat is adománykérő formulával zárták. A Balatoni Múzeum gyűjteményében a játék során hordozott betlehemek mellett a szereplők figurái is megtalálhatók. A decemberi hónap műtárgya ebből a készletből származik. A bábut Vörsön gyűjtötték, az 1880-as években használhatták a pásztorok egyik alakjaként.

Galamboki rászoruló családokat támogat idén a Kanizsai Fiatalok Közössége.

Szollár-Nikolics Zsanna, az egyesület elnöke a Zalai Hírlapnak elmondta: magánszemélyek különböző szervezetekkel összefogva gyakran adnak jó minőségű gyermekruhát, de könyvek, írószerek, fejlesztő eszközök, élelmiszerek is érkeznek. Az idén az egyik magánadományozó 13 kilogramm diót ajánlott fel, amiből egy cukrászüzem bejglit sütött, így édességet is visznek a rászorulóknak, akiket a galamboki szociális gondozóval együtt keresnek fel. Az egyesület mintegy 400 csomagot állított össze.

Felkereste az időseket a zalalövői polgármester.

A helyi hagyományoknak megfelelően advent idején idén is otthonukban kereste fel Zalalövő 90. életévét már betöltött, vagy annál idősebb lakóit – összesen húsz főt – Gyarmati Antal polgármester. Jókívánságainak kifejezése mellett átadta az önkormányzat erre az alkalomra összeállított ajándékcsomagját is.