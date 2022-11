Benkő Lászlóné a Magyar Vöröskereszt megyeszékhelyi területi vezetője érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt napokban ezer tájékoztató levelezőlapot küldtek ki olyan zalaegerszegi donornak küldtek ki, aki a nyilvántartásukban szerepel, de az elmúlt fél évben nem volt véradáson. Bíznak a mozgósítás sikerében, tette hozzá. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva úgy számolnak, hogy optimális esetben a nosztalgia héten kétszáznál többen jelennek meg.

Hétfőn elsőként érkezett a zalaegerszegi Kardos Ferenc, aki elmondta, immár túljutott a huszadik véradásán. Időről-időre eljön, jobbára a jelesebb alkalmakkor, rendezvényeken, és ha olyan akcióról értesül, mint a mostani, magyarázta az 55 éves férfi.

Az Országos Vérellátó Szolgálat zalaegerszegi intézetét vezető főorvos, dr. Dancza Tímea arról számolt be, hogy megyénkben a kórházak ellátásához napi szinten 200-250 egység vért kell biztosítani. Egy-egy donortól fél litert vesznek le, ez feldolgozás után három beteg ellátáshoz nyújt segítséget, mert a vérből háromféle készítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, vérlemezke-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Mivel a készletek folyamatosan fogynak, az egyensúly fenntartásához munkanaponta 40-50 egységnyi friss vérre, azaz véradóra van szükség. Tekintettel arra is, hogy a vérlemezke-koncentrátum csak öt napig használható fel. Mint mondta, a világjárvány utáni időszakban megnövekedett az igény, mert megszaporodtak a műtétek, például naponta átlagosan három kardiológiai beavatkozással lehet számolni, ezekhez összesen 25-30 egység vért kell biztosítani, de más esetekben műtétenként négy egység vér az elvárás. Mindezek mellett a daganatos betegek ellátása is sok vérkészítményt igényel, magyarázta.

A főorvos arról is szólt, hogy visszaesett a véradási hajlandóság. A hasonló év végi akció idején 2019-ben 250-en jelentek meg, egy évre rá (a járvány dacára) 200-an, tavaly pedig 127-en. A nyári retro véradó hét is hasonló képet mutat: 2019-ben 335, 2020-ban 278, míg 2021-ben 162, idén pedig 167 véradó jelent meg.

A nosztalgia héten kedden és pénteken 8–12, szerdán 14-18, míg csütörtökön 8–18 óra között várják a véradókat a Zárda utcában.

A jövő héten a Vöröskereszt nagykanizsai szervezete tart véradó hetet az advent jegyében. A Sugár utca 28-ban várják a donorokat hétfőn 10-14, kedden és pénteken 14-18, szerdán 9.30-12.30, csütörtökön 15.00-17.30 óra között.