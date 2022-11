Mint azt Tulok Ferenc polgármester elmondta: a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a település közel 19 millió forintot nyert, melyből sikerült leaszfaltozni a Petőfi utcában a hegyre vezető útszakaszt, illetve a Petőfi és Rákóczi utcánál lévő, a radai patakon átívelő hidak is új burkolatot kaptak. A pályázati támogatás mellé 2,8 millió forintos önerőt is biztosított az önkormányzat.

– Az előző években is több sikeres pályázatot valósítottunk meg, a Magyar falu program keretében a temetői infrastruktúrát sikerült fejleszteni mintegy 5 millió forint értékben, az óvodai játszótér is megújulhatott szintén 5 millió forintból, illetve az orvosi rendelő eszközeinek beszerzésére nyertünk 2 millió forintot – mondta a polgármester, aki hozzátette: jelenleg egy komoly kerékpárút-fejlesztés is zajlik, ami Garaboncot, Nagyradát, Zalaszabart és Esztergályhorvátit köti majd össze.

Az ünnepségen részt vett Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki gratulált az önkormányzatnak a felelős gazdálkodásért, amelynek köszönhetően önrészt is tudtak biztosítani a pályázatokhoz.

– A mostani nehéz gazdasági helyzetben is fontos, hogy a kistelepülések fejlődni tudjanak, s olyan beruházásokat valósítsanak meg, amelyekre helyben van igény – hangsúlyozta Nagy Bálint.