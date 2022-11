Kámán Ferenc, az egyesülés sportigazgatója arról számolt be, hogy 234 millió forint pályázati támogatást felhasználva valósítottak meg három évig tartó egészségfejlesztési programot a nyugat-dunántúli régió három megyéjében 2018 márciusától. A felnőtt lakosság egészségének megőrzése a sport által című projektbe 32 ezer résztvevőt vontak be különböző rendezvényeken, a két legnagyobban közreműködött az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is.

Emellett járási szinten szerveztek meg programokat különböző sportágakban 5000 résztvevővel. Egészségfejlesztési témájú előadásokat tartottak szakemberek bevonásával, valamint 60 településen rendeztek mozgásra épülő programokat 3600 alkalommal, ezekre kéthetente került sor. A pályázat kiírója által elvárt 12 ezer résztvevővel szemben ennek többszörösét sikerült bevonni.

A készüléket Bognár Ramóna iránymutatása mellett kipróbálta dr. Gasztonyi Beáta is

Fotós: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A program részeként szerezték be a testösszetétel elemzésére szolgáló InBody készüléket, amit az EFI munkatársaival közösen alkalmaztak. Mivel a pályázat lezárult, úgy gondolták, hogy a készülék legjobb helyen az EFI-ben lesz.

Legfőbb érték az egészség, de ezt csak akkor becsüljük, ha nincs, mondta Császár József, a ZMSE elnöke. Ez a készülék segít az egészség megőrzésében, tette hozzá, majd jelképesen átadta a készüléket dr. Gasztonyi Beátának, a megyei kórház főigazgatójának, aki az EFI eddigi tevékenységéről adott tájékoztatást. Mint mondta, jövő márciusban jár le az iroda működtetését lehetővé tevő, öt évre szóló pályázati támogatás, de a folytatást tervezik, tekintettel a megelőzés fontosságára. Ehhez pedig kampányokat terveznek, amiben alkalmazzák az InBody-készüléket is.

Az EFI vezetője, Bognár Ramóna ezt azzal egészítette ki, hogy az eszköz mérési adatai alapján szükség esetén tanácsadással is szolgálnak, mégpedig díjmentesen.