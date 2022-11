Az ünnepséget a búcsúszentlászlói és a nagykapornaki templom kórusa, valamint a ZalaBrass fúvósegyüttes műsora vezette be.

Tódor Szabolcs plébános köszöntőjében arról számolt be, hogy 15 millió forint állami támogatást felhasználva, az egyházközség szervezésében a közösség támogatásával, munkájával újították fel a barokk épület külsejét. A munkálatokba nem várt teendők is adódtak, az egyik toronynál a szarufák cserére szorultak, emiatt a már felépített állványzatot vissza kellett bontani. A közel 30 millió forint értékű beruházásban új festést kapott a két torony, az esőcsatorna egy része is javításra szorult. Mindez a műemléki előírások betartása mellett, utalt a kihívásokra Tódor Szabolcs.

Arról is beszámolt, hogy a toronyba új óraszerkezet került egy nagykapornaki hívő, Molnár Ferenc korábbi polgármester felajánlásának köszönhetően. Ez sem volt egyszerűen kivitelezhető, mert a szerkezet feljuttatásához a lépcsőt újra kellett építeni, árulta el.

Udvardy György megáldotta a Szentséges Üdvözítő-templomot

Fotós: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Az elmúlt tíz évben hazánkban, a Kárpát-medencében háromezernél több templomot sikerült felújítani a kormány és a hívek támogatásával. Ezt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár fogalmazta meg beszédében. A magyar nép Kárpát-hazában eltöltött ezer évének szinte minden lenyomata megtalálható ennek a településnek a történetében egészen az Árpád-kortól, a szerzetesek megjelenésével, a török idők pusztításával, az újraindulással, iskolák alapításával, hiteles hellyé válással. Mindez a történelem része, és az is, amikor kiűzték innen a szerzeteseket, és iskola nélkül maradt a község. A templomok, iskolák, közösségi házak, óvodák felújítása, építése egy célt szolgál, a közösségek megmaradását, erősítését. Olyan korban élünk, amikor újra pusztítás indult el, most a közösség ereje abban is megmutatkozik, hogy a templom megtelik. Az idősek mondják el a fiataloknak, hogy milyen nehéz volt megteremteni azt a viszonylagos jólétet, amiben élünk, és ezt meg kell őriznünk. Ebben segítenek ezek az építkezések is, szögezte le.

Nagykapornak egykor volt jelentős szerepéről a település polgármestere, Sifter Péter szólt. A történelmi időkre utalva reményét fejezte ki, hogy a régen múlt dicsőségből sikerült valamit visszaszerezni. Az összefogásból azonban már most is példát mutatott a közösség, amikor a nyolcszáz éves templomát szépségében megőrizte, és óvja most is.

Szavait követően Udvardy György megáldotta a híveket és a felújított templomot.