A program kiindulópontja s egyben célállomása is a község önkormányzati épülete lesz. Borvári Lili polgármester lapunknak elmondta, az elmúlt években olyan sikere volt a túrának, illetve olyan nagy volt iránta az érdeklődés, ami egyértelműen a folytatásra ösztönözte őket. Az idei túraútvonalakat a korábbi évek tapasztalatai alapján jelölték ki. Mindhárom táv érinti a göcseji területeket, hiszen az is fontos célja a programnak, hogy általa megmutassák az ide érkezőknek a térség természeti értékeit, turisztikai látványosságait. A különböző útvonalakon ellenőrző állomások várják a túrázókat, köztük frissítő pontokkal, de önellenőrző állomásokat is jelöltek ki a szervezők.

– Az V. Pálóczi Teljesítménytúrát az ország legnagyobb ingyenes közösségi túranapján, a Kéktúrázás napján szervezzük meg. Ez a program a Magyar Természetjáró Szövetségnél regisztrált, hivatalos teljesítménytúra, azaz a résztvevők jelvényt kapnak. Az előzetes visszajelzések alapján mintegy 2-300 főt várunk, akiket célba érkezéskor meleg bográcsos étellel kínálunk – tette még hozzá Borvári Lili.