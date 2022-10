Hévízen Papp Gábor polgármester azt mondta a város ’56-os megemlékezésén: október 23. azt üzeni a mának, hogy nekünk kell a kezünkbe venni a sorsunkat, és személyes felelősségünk van a szabadságunkért. Szerinte azonban csak akkor lehetünk eredményesek, ha egységesek vagyunk.

Úgy vélte, az unió retteg attól, hogy a téli időszak durva költségei miatt éhező, fázó emberek tömegei mennek majd az utcára. „Mégis, amikor hazánk egyértelműsíteni szeretné, hogy ez a háború, illetve az arra adott helytelen uniós válasz egyenes következménye, akkor az EU-források megvonásával zsarolnak, és próbálnak úgymond jó útra téríteni bennünket” – hangsúlyozta a politikus.

Papp Gábor kiemelte: Magyarország 1848-ban és 1956-ban is megmutatta, hogy ezt a népet kívülről rákényszerített szabályokkal nem lehet irányítani, s vele szemben az erőszakos erők és az idegen a dogmák kudarcot vallanak.

– A magyar szabadságharcosok nem kaptak támogatást, Európa és Amerika a szovjet harci tankok elé lökte ezt a népet – szögezte le a polgármester. – 1956-ban ismét leckét kaptunk, ahogyan már 1849-ben is, aztán 1920-ban Trianonnál, majd 1945-ben, a második világháborút lezáró békéknél. Leckét arról, hogy ez a nép csak magára számíthat. Hogy szabadságunkért, önállóságunkért meg kell vívnunk a harcainkat újra és újra. Nem szabad hagynunk, hogy mások, a fejünk felett döntsenek – rólunk, a sorsunkról, a jövőnkről. Hogy mások döntsenek a mi beleszólásunk nélkül arról, hogy nekünk itt, a Kárpát-medencében, ebben a hazában mi a jó.

A városvezető hangsúlyozta: 1956. október 23. szellemiségéhez akkor leszünk méltók, ha újra azt tesszük, amit elődeink, ha nem hagyjuk, hogy ránk erőszakoljanak egy számunkra elfogadhatatlan, elvtelen,

keresztényietlen rendszert, s olyan döntéseket, amelyek gazdasági és politikai romlásba sodornak minket.

– Mert mi történik ma? – tette fel a kérdést Papp Gábor. – Brüsszelből akarják ránk erőszakolni a keresztyéni erkölcsök helyett a liberalizmus eszméit. Üldözötté, fekete báránnyá válunk azért, mert olyan konzervatív értékeket képviselünk, amelyekre egy ország, egy nemzet stabilan építkezhet.

A polgármester figyelmeztetett: ebben a helyzetben különösen nem szabad megfeledkeznünk október 23. üzenetéről, történelmi tanulságáról.

– Arról, hogy nekünk kell kezünkbe venni sorsunkat, és személyes felelősségünk van szabadságunkért – folytatta Papp Gábor. – De akkor tudunk eredményesek lenni, ha egységesek vagyunk. Ahogyan ’56-ban is egy emberként mozdult meg a nép. A hatalom kénytelen volt kompromisszumokat kötni, a megtorlások sem tudták ugyanis térdre kényszeríteni többé a magyarokat. Most is álljuk a sarat, és hiszek benne, hogy nekünk, magyaroknak ismét igazunk lesz.