Az elmaradt ölelések hiányát kívánja orvosolni, a sorstársakkal való kapcsolatot kívánja mélyíteni az a kezdeményezés, amihez szeretettel várnak minden zalaegerszegi és környékbeli szülőt.

Az emlékhely elsősorban arra hivatott, hogy az érintettek búcsút vehetnek meg nem születő kis szerettüktől.

Bognárné Bengő Hajnalka

– Egyesületünk szívesen állt a kezdeményezés mellé, annál is inkább, mivel szomorú statisztika, hogy a csecsemőhalálozás legnagyobb arányát a koraszülésből bekövetkező csecsemőhalál adja. Sajnos nem minden várandósságot kísér örömteli gyermekáldás. Minden negyedik nő megéli a benne fejlődő élet elvesztését - tájékoztatta lapunkat Bognárné Bengő Hajnalka perinatális szaktanácsadó, egyesületi elnök. – Nagyon összetett állapotról beszélünk, hiszen idetartozik a korai-, késői vetélés, missed ab (abbamarad vetélés), szülés körüli babavesztés, amely az egyik legnagyobb tragédia, ami egy szülőpárt, családot érhet. Ilyenkor nagyon nagy fájdalmat élnek meg a szülők, a természet rendjébe, az igazságba, esetleg világba vetett hitük törik meg. Elveszítik a jövőképet, hiszen egy vágyálmot kell elgyászolniuk, elengedniük. A gyászfolyamatban sokat segíthetnek a lelki támogatás mellett a tárgyiasult kapaszkodók, mint például ez az emlékhely. Itt elbúcsúzhatnak, emlékezhetnek, gyógyulhatnak, esetleg a nehézségeiket képletesen le is tehetik például egy írott kavics formájában a hozzátartozók. Egy talapzaton álló üveggrafika szimbolizálja a vendégbabákat, a tőlük való búcsúzást. Most a talpazatot adjuk át, később készül el az üvegrész, akkor lesz végleges az emlékhely, ami akár zarándokhellyé tud válni.

A kezdeményezést örömmel fogadta Molnár János atya, aki szombaton az emlékhelyet fogja megáldani. A szervezők hangsúlyozzák, felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak mindenkit a szép környezetbe, a templomkertbe. A szakirodalom azt mutatja, hogy azok, akiknek mély hite van nagyobb kapaszkodót kapnak, Istent a remény és a vigasz biztos forrásaként élik meg, valamivel könnyebben dolgozzák fel ezt a gyászt, ám mindenkinek szüksége van lelki támogatásra. A szaktanácsadó hozzátette, hamarosan vendégbaba csoportot szeretnének indítani az Életfa műhelyben, ami a gyász folyamatban kíséri végig az érintetteket. A sorstárs segítőcsoport kéthetente találkozna szakember vezetésével. Emellett a virtuális térben ugyancsak kapcsolódási lehetőséget kínálnak október 15-e után a Vendégbabák Emlékhely Zalaegerszeg oldalon.