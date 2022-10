Mint mondta: a gazdasági válság kezelésére több javaslatot tettek a kormánynak, de ezeket elutasították. Szerintük a terheket nem a polgárokra, hanem az oligarchákra, a multinacionális vállalkozásokra kell hárítani. Javasolják az energiaszolgáltatásban a rendszerhasználati díj eltörlését, az áfa csökkentését. Utóbbira szükség lenne az alapvető élelmiszerek esetében is. Követeléseik támogatására országszerte megmozdulásokat tartanak. Kiss Ferenc, a párt megyei elnöke, önkormányzati képviselő a Mindszentyneum átadása kapcsán kiemelte: indokolatlannak tartja, hogy ilyen biztonsági intézkedésekkel rendezték meg az ünnepséget, kizárva onnan a zalaegerszegieket. Szólt arról is, hogy az energiaválság kezelése most még csak intézmények működtetésében hoz korlátozásokat, de félő, ez érinti a dolgozói létszámokat is.