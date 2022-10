Harcz Endre és testvére, Harcz Balázs még 2014-ben telepítette az első fákat, melyek száma mára elérte az ezret. Elmondták: sokan keresnek családostul szabadtéri, természetközeli programot ősszel. A káki május végén virágzik, október végére a gyümölcsben a nyár minden energiája benne van. Mivel sokan nem tudják pontosan, miképp kell fogyasztani ezt a gyümölcsöt, ezért kóstolást is tartanak, a különféle módszerekkel megérlelt kákit lehet megízlelni. Eddig minden évben korlátozásokat vezettek be a szedésekor, mivel nem volt elég datolyaszilva a fákon. Ez megváltozott: bő termést ontanak a fák, melyekről korlátlan mennyiségben lehet szüretelni. Idén zalai ételekkel várják a messziről érkezőket, akik dödöllét és prószát is kóstolhatnak, míg a gyerekeket arcfestéssel és kincskereséssel várják.

Bő termést ontanak a fák Forrás: ZH