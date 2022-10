Pali Róbert, a nyugat-balatoni nagyközség polgármestere lapunknak felelevenítette: Balázs Árpád 1937. október 1-jén született Szentesen. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Farkas Ferenc tanítványaként diplomázott 1964-ben, majd 1967-ben a Moszkvai Konzervatóriumban Aram Hacsaturján mesteriskolájában, 1970-ben római ösztöndíjasként Goffredo Petrassinál képezte tovább magát, utóbbi helyszínen kötött örök barátságot Ennio Morriconéval.

A 85 éves művész zenei közéleti tisztségeket viselt s tölt be ma is. 1973-tól 1990-ig a Magyar Zeneművészek Szövetsége elnökségének tagja, 1985 és 90 között a KÓTA alelnöke, ezt követően nyolc évig a Magyar Fúvószenei Szövetség vezetője volt, majd a szervezet örökös tiszteletbeli elnökévé választották, 1996-ban pedig 14 neves pályatársával együtt létrehozta a Magyar Művészeti Műhely Társaságot. Az elmúlt évtizedekben nemzetközi versenyek állandó zsűritagja, s több mesterkurzus visszatérő vendégtanára is volt.

Az ünnep pillanatai. Képünkön (b-j) Balázs Árpád, Balázsné Malovecz Ágnes, Osvald Bálint, Cséby Géza, Pali Róbert és Kiss Tamás

Forrás: ZH

Balázs Árpád számos elismerése között megkapta az Erkel-díjat, az Érdemes művész elismerést, a Magyar Örökség Díjat, a Köztársasági Elnöki Aranyérmet, a KÓTA-díjat, s 2002-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává választották.

A zeneszerző számos hazai település díszpolgára, így Szentesé, Letenyéé, Kiskunfélegyházáé, Vonyarcvashegyé és Balatonfüredé.

Pali Róbert arról is beszélt, Balázs Árpád rendkívül termékeny alkotó, ezt igazolja hét színpadi műve, négy oratóriuma, 15 kantátája, 24 zenekari darabja s kétszáz kórusműve. Ezek mellett több kamaradarabot, hangszerszólót, filmzenét írt, közöttük a Kockásfülű nyúl című rajzfilmsorozat muzsikáját is.

Jelentősek színpadi kísérőzenéi, népdalfeldolgozásai, zenepedagógiai könyvei, s eleddig mintegy 50 lemezen jelentek meg művei világszerte. Mindemellett 10 nemzetközi zeneszerzői versenyt nyert meg.

A születésnapi tortát Balázsné Malovecz Ágnes szegte meg, mellette Osvald Bálint és Balázs Árpád

Forrás: ZH

A Szigligeti Alkotóházban Nemes Nagy Ágnessel közösen írt kórusműve, a Bodzavirág pedig Deák Kristóf Mindenki című Oscar-díjas filmjének vezérdala lett, és így szerte a világon nagyon sokan ismerik, kedvelik.

Balázs Árpád nevét vette fel 2019-ben a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola, Vonyarcvashegyen pedig az Eötvös Károly Általános Iskolában tantermet neveztek el róla 75. születésnapján. A zeneszerző erre az alkalomra írta az Eötvös-indulót, amit Kiss Tamás karnagy hangszerelt meg fúvószenekarra és énekkarra, s az intézmény őrzi Balázs Árpád egykori zongoráját, amelyen számos műve, köztük a Kockásfülű nyúl is született.