A népszámlálás résztvevői

A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni

mindenkiről, aki Magyarországon él;

azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;

a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartások lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az ország területén minden

lakás,

lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,

közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.

Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.