A városháza előtti részt óvodások és általános iskolások foglalják el, akik krétarajzaikkal hívják fel a figyelmet utazási szokásaink megváltoztatásának fontosságára. A helyi rendőrkapitányság, a Lendvai Hegymászó Egyesület, a Lendvai Kerékpáros Klub, valamint a Muránia Kerékpáros Központ standokon mutatkozik be s egyben népszerűsítik is a fenntartható mobilitást. A kampányhoz a göntérházi általános iskolások is csatlakoznak, ők a saját iskolájuk udvarán hívják fel a figyelmet az alternatív közlekedési módok alkalmazásának fontosságára.