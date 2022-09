Meretei-Simon Beátától, a Press Dance Tánc- és Sportegyesület vezetőjétől megtudtuk, hogy az Aladdin és a Grease című darabokkal érkeztek Csesztregre. A táncszínházi előadásokban az egyesület három szakosztályának fiataljai, a társastáncosok, a ritmikus gimnasztikások és a showtáncosok közösen alkották a produkciót. Elmondta továbbá, hogy a filmek ihlették az előadást, mindkét történet közel áll hozzájuk s megpróbálták ezeket a tánc nyelvén bemutatni a közönségnek. A két produkcióban közel 50 táncos lépett színpadra.

A Grease feldolgozása a Press Dance táncosaival

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere a programmal kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy a Press Dance TSE táncosai közt van helyi és környékbeli, e kapcsolat révén léptek fel most a településen. Hozzátette, hogy igen látványos sportágról van, a táncot színházi elemekkel ötvözik, az előadásokat jó zene kíséri s mindez együtt kiváló programot ígér, ezért szerették volna a község és a környék lakóival is megismertetni a produkciókat, ezzel is színesíteni a helyi kulturális kínálatot.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A polgármester arról is szólt, hogy Csesztregen szerteágazó, pezsgő a kulturális élet, több civil szervezet is működik a faluban, akik formálják ezt. Ápolják a hagyományokat, őrzik a népszokásokat, tartott bemutatókat a színjátszókör, illetve a helyi rendezvényeken rendszeresen műsort ad a pávakör és a Korhatártalan Klub női énekkara is. Bár a pandémia kissé megakasztotta az események sorát itt is, mint mindenhol, de remélik, hogy a jövőben a korábban megszokottak szerint meg tudják tartani rendezvényeiket.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A táncos programra, melyet a közösségi oldalon és szórólapokon is hirdették, szép számban érkeztek nézők.